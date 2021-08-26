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В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика
В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика
Полиция проводит проверку после появления в интернете видеоролика, где неизвестный распыляет в сторону женщины вещество из газового баллона, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:54
2021-08-26T16:54
2021-08-26T16:54
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления в интернете видеоролика, где неизвестный распыляет в сторону женщины вещество из газового баллона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Проводится проверка по факту размещения в интернете видеоролика, на котором неизвестный распыляет в сторону женщину из газового баллончика неустановленное вещество", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что лица на видео устанавливаются, выясняются все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, по факту появления этого видео прокуратурой поручено полиции провести процессуальную проверку.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.
https://ria.ru/20210616/ballonchik-1737159261.html
https://ria.ru/20210421/volgograd-1729376393.html
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происшествия, москва, гумвд москвы
В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика
После появления видео, где мужчины распылили в лицо женщины газ из баллончика, проводят проверку