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В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика
В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика
Полиция проводит проверку после появления в интернете видеоролика, где неизвестный распыляет в сторону женщины вещество из газового баллона, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:54
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происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления в интернете видеоролика, где неизвестный распыляет в сторону женщины вещество из газового баллона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Проводится проверка по факту размещения в интернете видеоролика, на котором неизвестный распыляет в сторону женщину из газового баллончика неустановленное вещество", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что лица на видео устанавливаются, выясняются все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, по факту появления этого видео прокуратурой поручено полиции провести процессуальную проверку.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.
https://ria.ru/20210616/ballonchik-1737159261.html
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происшествия, москва, гумвд москвы
16:54 26.08.2021
 
В Москве ищут мужчин, распыливших в лицо женщине газ из баллончика

После появления видео, где мужчины распылили в лицо женщины газ из баллончика, проводят проверку

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления в интернете видеоролика, где неизвестный распыляет в сторону женщины вещество из газового баллона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Проводится проверка по факту размещения в интернете видеоролика, на котором неизвестный распыляет в сторону женщину из газового баллончика неустановленное вещество", - сообщили в пресс-службе.
Любовь Анатольевна Маслеха и командир роты №1 батальона №1 в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, капитан полиции Алексей Фомин - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 03:11
Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки
Там уточнили, что лица на видео устанавливаются, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, по факту появления этого видео прокуратурой поручено полиции провести процессуальную проверку.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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