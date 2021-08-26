https://ria.ru/20210826/pozhar-1747344935.html

Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС

Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС - РИА Новости, 26.08.2021

Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС

Задача потушить природные пожары в Якутии, поставленная президентом России Владимиром Путиным, практически выполнена, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:17

2021-08-26T14:17

2021-08-26T14:17

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задача потушить природные пожары в Якутии, поставленная президентом России Владимиром Путиным, практически выполнена, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян на пресс-конференции в четверг."Буквально двое суток я вернулся с очередной командировки, где президентом была поставлена задача ликвидировать пожары в Якутии. Задача эта практически выполнена, там сейчас фоновое остается, в зоне контроля эти пожары", - сказал Чуприян.По данным оперативного штаба республики, за прошедшие сутки в регионе локализовано шесть пожаров на площади более 300 тысяч гектаров, ликвидировано - пять на площади 316 гектаров. Обнаружено десять новых очагов на площади 1686 гектаров. В Горном и Намском районах Якутии, где в этом сезоне отмечалась самая напряженная лесопожарная обстановка, потушили все лесные пожары. В работе задействованы 1 206 человек и 106 единиц техники, в том числе 19 воздушных судов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/pozhar-1746346689.html

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происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, природные пожары в россии