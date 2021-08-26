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Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла до 112 гектаров
Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла до 112 гектаров - РИА Новости, 26.08.2021
Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла до 112 гектаров
Два активных очага пожара общей площадью 112 гектаров тушат в Мордовском заповеднике, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:05
2021-08-26T08:05
происшествия
нижегородская область
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Два активных очага пожара общей площадью 112 гектаров тушат в Мордовском заповеднике, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики.В понедельник региональное управление МЧС России сообщало, что площадь активного горения в заповеднике в Мордовии составляла 65 гектаров. Пожар в Мордовском заповеднике тушат с 3 августа. Ранее МЧС РФ сообщило о введении в лесах Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования."По состоянию на 25 августа площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 2 гектара, площадь, пройденная огнем, составляет 5950 гектаров. В северо-восточной части площадь, пройдённая огнем, составляет 5300 гектаров, площадь активного горения - 110 гектаров", - говорится в сообщении ЕДДС.Огонь с территории заповедника со второго очага распространился на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия), площадь пожара составляет 150 гектаров. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 100 гектаров.В тушении пожара задействованы 599 человек, 131 единица техники, в том числе от МЧС России 354 человека и 53 единицы техники.На месте работают аэромобильные группировки шести субъектов Российской Федерации: Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Ивановской и Саратовской областей. Также задействован Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в составе 51 человека и 5 единиц техники.Совместно с сотрудниками МЧС России в тушении принимают участие представители Росгвардии, министерства обороны и лесного хозяйства, а также привлечены добровольцы. Продолжает работать авиация МЧС России, Росгвардии и министерства обороны.
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происшествия, нижегородская область, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), природные пожары в россии
08:05 26.08.2021
 
Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла до 112 гектаров

Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла с 65 до 112 гектаров

© Фото : ГУ МЧС по Республике МордовияТушение пожара в Мордовском заповеднике
Тушение пожара в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Два активных очага пожара общей площадью 112 гектаров тушат в Мордовском заповеднике, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики.
В понедельник региональное управление МЧС России сообщало, что площадь активного горения в заповеднике в Мордовии составляла 65 гектаров. Пожар в Мордовском заповеднике тушат с 3 августа. Ранее МЧС РФ сообщило о введении в лесах Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.
"По состоянию на 25 августа площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 2 гектара, площадь, пройденная огнем, составляет 5950 гектаров. В северо-восточной части площадь, пройдённая огнем, составляет 5300 гектаров, площадь активного горения - 110 гектаров", - говорится в сообщении ЕДДС.
Огонь с территории заповедника со второго очага распространился на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия), площадь пожара составляет 150 гектаров. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 100 гектаров.
В тушении пожара задействованы 599 человек, 131 единица техники, в том числе от МЧС России 354 человека и 53 единицы техники.
На месте работают аэромобильные группировки шести субъектов Российской Федерации: Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Ивановской и Саратовской областей. Также задействован Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в составе 51 человека и 5 единиц техники.
Совместно с сотрудниками МЧС России в тушении принимают участие представители Росгвардии, министерства обороны и лесного хозяйства, а также привлечены добровольцы. Продолжает работать авиация МЧС России, Росгвардии и министерства обороны.
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 10:12
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ПроисшествияНижегородская областьСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Природные пожары в России
 
 
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