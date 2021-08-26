https://ria.ru/20210826/pozhar-1747285198.html

Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла до 112 гектаров

Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла до 112 гектаров - РИА Новости, 26.08.2021

Площадь пожаров в Мордовском заповеднике выросла до 112 гектаров

Два активных очага пожара общей площадью 112 гектаров тушат в Мордовском заповеднике, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:05

2021-08-26T08:05

2021-08-26T08:05

происшествия

нижегородская область

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747179833_0:279:2000:1404_1920x0_80_0_0_4691b9d0bffd805d031d807b9ba8b92b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Два активных очага пожара общей площадью 112 гектаров тушат в Мордовском заповеднике, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики.В понедельник региональное управление МЧС России сообщало, что площадь активного горения в заповеднике в Мордовии составляла 65 гектаров. Пожар в Мордовском заповеднике тушат с 3 августа. Ранее МЧС РФ сообщило о введении в лесах Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования."По состоянию на 25 августа площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 2 гектара, площадь, пройденная огнем, составляет 5950 гектаров. В северо-восточной части площадь, пройдённая огнем, составляет 5300 гектаров, площадь активного горения - 110 гектаров", - говорится в сообщении ЕДДС.Огонь с территории заповедника со второго очага распространился на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия), площадь пожара составляет 150 гектаров. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 100 гектаров.В тушении пожара задействованы 599 человек, 131 единица техники, в том числе от МЧС России 354 человека и 53 единицы техники.На месте работают аэромобильные группировки шести субъектов Российской Федерации: Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Ивановской и Саратовской областей. Также задействован Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в составе 51 человека и 5 единиц техники.Совместно с сотрудниками МЧС России в тушении принимают участие представители Росгвардии, министерства обороны и лесного хозяйства, а также привлечены добровольцы. Продолжает работать авиация МЧС России, Росгвардии и министерства обороны.

https://ria.ru/20210823/yakutiya-1746813383.html

нижегородская область

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), природные пожары в россии