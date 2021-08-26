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СМИ сообщили о 70 пострадавших при взрывах в Кабуле

СМИ сообщили о 70 пострадавших при взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ сообщили о 70 пострадавших при взрывах в Кабуле

По меньшей мере 70 человек пострадали в результате взрывов у аэропорта Кабула, сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в местной больнице. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:49

2021-08-26T18:49

2021-08-26T18:53

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 70 человек пострадали в результате взрывов у аэропорта Кабула, сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в местной больнице.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/vzryvy-1747402295.html

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Кадры второго взрыва в Кабуле Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам. 2021-08-26T18:49 true PT0M26S

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия