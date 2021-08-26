https://ria.ru/20210826/postradavshie-1747401050.html

В больницу итальянской НПО в Кабуле поступили более 30 пострадавших

В больницу итальянской НПО в Кабуле поступили более 30 пострадавших - РИА Новости, 26.08.2021

В больницу итальянской НПО в Кабуле поступили более 30 пострадавших

Более тридцати пострадавших при взрывах у аэропорта Кабула поступили в хирургический центр итальянской гуманитарной организации Emergency, еще шестеро были... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:21

2021-08-26T18:21

2021-08-26T18:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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РИМ, 26 авг – РИА Новости. Более тридцати пострадавших при взрывах у аэропорта Кабула поступили в хирургический центр итальянской гуманитарной организации Emergency, еще шестеро были мертвы ко времени прибытия, говорится в сообщении НПО."Мы задействовали все протоколы для происшествий с большим количеством пострадавших", - отмечается в Twitter-аккаунте организации.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан