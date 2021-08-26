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В больницу итальянской НПО в Кабуле поступили более 30 пострадавших
В больницу итальянской НПО в Кабуле поступили более 30 пострадавших - РИА Новости, 26.08.2021
В больницу итальянской НПО в Кабуле поступили более 30 пострадавших
Более тридцати пострадавших при взрывах у аэропорта Кабула поступили в хирургический центр итальянской гуманитарной организации Emergency, еще шестеро были... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:21
2021-08-26T18:21
2021-08-26T18:21
захват власти в афганистане талибами
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РИМ, 26 авг – РИА Новости. Более тридцати пострадавших при взрывах у аэропорта Кабула поступили в хирургический центр итальянской гуманитарной организации Emergency, еще шестеро были мертвы ко времени прибытия, говорится в сообщении НПО."Мы задействовали все протоколы для происшествий с большим количеством пострадавших", - отмечается в Twitter-аккаунте организации.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.
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в мире, кабул (город), афганистан
В больницу итальянской НПО в Кабуле поступили более 30 пострадавших
Более 30 пострадавших при взрывах у аэропорта Кабула поступили в больницу итальянской НПО Emergency