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СМИ сообщили о десяти погибших при взрыве у кабульского аэропорта

СМИ сообщили о десяти погибших при взрыве у кабульского аэропорта - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ сообщили о десяти погибших при взрыве у кабульского аэропорта

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:27

2021-08-26T17:27

2021-08-26T18:14

захват власти в афганистане талибами

афганистан

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.Ранее канал сообщил о двух погибших.Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на британские источники сообщает об 11 погибших.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая группировка

афганистан

кабул (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле. 2021-08-26T17:27 true PT0M54S

Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле. 2021-08-26T17:27 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире, кабул (город), видео