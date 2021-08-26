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ПСБ на "Армии-2021" представил инструменты финподдержки сотрудников ОПК
ПСБ на "Армии-2021" представил инструменты финподдержки сотрудников ОПК - РИА Новости, 26.08.2021
ПСБ на "Армии-2021" представил инструменты финподдержки сотрудников ОПК
ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" провел три круглых стола для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:47
2021-08-26T10:47
экономика
промсвязьбанк
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" провел три круглых стола для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников Гособоронзаказа и представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК, говорится в сообщении кредитной организации.В рамках мероприятий представители банка и предприятий ОПК обсудили актуальные вопросы сопровождения ГОЗ, инструменты государственной поддержки и удержания ключевых кадров, механизмы привлечения и стимулирования талантливых молодых сотрудников, - в том числе с помощью инструментов субсидированной ипотеки и кредитования по льготным ставкам, программ рефинансирования, специальных условий по зарплатным проектам и др."Сегодня создание конкурентных условий труда и привлечение молодых высококвалифицированных специалистов – приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса. Ни один механизм, ни одна боевая машина не будет работать, если не будет квалифицированных кадров. ПСБ как опорный банк российского ОПК представляет комплексные предложения для компаний, включающие специальные условия в рамках зарплатного проекта, льготные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, возможности субсидирования ипотеки со стороны работодателя для сотрудников и многое другое. Эти дополнительные финансовые стимулы и возможности могут стать весомой частью социального пакета работодателя и, в конечном счете, будут способствовать повышению мотивации сотрудников", - цитируется в сообщении вице-президент - директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин.Одним из комплексных предложений ПСБ является зарплатный проект "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Тариф позволяет получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Также ПСБ разработаны варианты дополнительной финансовой поддержки работников, включающие в том числе возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного ипотечного платежа за счет работодателя.Особое внимание участники мероприятий уделили проблематике хранения и защиты персональных данных работников ОПК. Представители банка презентовали новую универсальную карту сотрудника ОПК, которая совмещает в себе платежное и идентификационное приложения. В карту как единый носитель информации включены такие функции, как цифровая подпись, электронный пропуск, авторизация в ПО организации, электронный журнал, льготы и социальный пакет, действующий у работодателя.
https://ria.ru/20210825/ipoteka-1747185730.html
https://ria.ru/20210824/kadry-1747107797.html
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экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
10:47 26.08.2021
 
ПСБ на "Армии-2021" представил инструменты финподдержки сотрудников ОПК

ПСБ на форуме "Армия-2021" представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБСтенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019
Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" провел три круглых стола для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников Гособоронзаказа и представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК, говорится в сообщении кредитной организации.
В рамках мероприятий представители банка и предприятий ОПК обсудили актуальные вопросы сопровождения ГОЗ, инструменты государственной поддержки и удержания ключевых кадров, механизмы привлечения и стимулирования талантливых молодых сотрудников, - в том числе с помощью инструментов субсидированной ипотеки и кредитования по льготным ставкам, программ рефинансирования, специальных условий по зарплатным проектам и др.
"Сегодня создание конкурентных условий труда и привлечение молодых высококвалифицированных специалистов – приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса. Ни один механизм, ни одна боевая машина не будет работать, если не будет квалифицированных кадров. ПСБ как опорный банк российского ОПК представляет комплексные предложения для компаний, включающие специальные условия в рамках зарплатного проекта, льготные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, возможности субсидирования ипотеки со стороны работодателя для сотрудников и многое другое. Эти дополнительные финансовые стимулы и возможности могут стать весомой частью социального пакета работодателя и, в конечном счете, будут способствовать повышению мотивации сотрудников", - цитируется в сообщении вице-президент - директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин.
ПСБ
Вчера, 13:45
ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" запустят цифровую военную ипотеку
Одним из комплексных предложений ПСБ является зарплатный проект "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Тариф позволяет получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Также ПСБ разработаны варианты дополнительной финансовой поддержки работников, включающие в том числе возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного ипотечного платежа за счет работодателя.
Особое внимание участники мероприятий уделили проблематике хранения и защиты персональных данных работников ОПК. Представители банка презентовали новую универсальную карту сотрудника ОПК, которая совмещает в себе платежное и идентификационное приложения. В карту как единый носитель информации включены такие функции, как цифровая подпись, электронный пропуск, авторизация в ПО организации, электронный журнал, льготы и социальный пакет, действующий у работодателя.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 20:25
ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах
 
ЭкономикаПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2021"
 
 
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