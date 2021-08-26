https://ria.ru/20210826/podderzhka-1747303723.html

ПСБ на "Армии-2021" представил инструменты финподдержки сотрудников ОПК

ПСБ на "Армии-2021" представил инструменты финподдержки сотрудников ОПК - РИА Новости, 26.08.2021

ПСБ на "Армии-2021" представил инструменты финподдержки сотрудников ОПК

ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" провел три круглых стола для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:47

2021-08-26T10:47

2021-08-26T10:47

экономика

промсвязьбанк

псб (банк псб)

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" провел три круглых стола для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников Гособоронзаказа и представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК, говорится в сообщении кредитной организации.В рамках мероприятий представители банка и предприятий ОПК обсудили актуальные вопросы сопровождения ГОЗ, инструменты государственной поддержки и удержания ключевых кадров, механизмы привлечения и стимулирования талантливых молодых сотрудников, - в том числе с помощью инструментов субсидированной ипотеки и кредитования по льготным ставкам, программ рефинансирования, специальных условий по зарплатным проектам и др."Сегодня создание конкурентных условий труда и привлечение молодых высококвалифицированных специалистов – приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса. Ни один механизм, ни одна боевая машина не будет работать, если не будет квалифицированных кадров. ПСБ как опорный банк российского ОПК представляет комплексные предложения для компаний, включающие специальные условия в рамках зарплатного проекта, льготные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, возможности субсидирования ипотеки со стороны работодателя для сотрудников и многое другое. Эти дополнительные финансовые стимулы и возможности могут стать весомой частью социального пакета работодателя и, в конечном счете, будут способствовать повышению мотивации сотрудников", - цитируется в сообщении вице-президент - директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин.Одним из комплексных предложений ПСБ является зарплатный проект "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Тариф позволяет получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Также ПСБ разработаны варианты дополнительной финансовой поддержки работников, включающие в том числе возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного ипотечного платежа за счет работодателя.Особое внимание участники мероприятий уделили проблематике хранения и защиты персональных данных работников ОПК. Представители банка презентовали новую универсальную карту сотрудника ОПК, которая совмещает в себе платежное и идентификационное приложения. В карту как единый носитель информации включены такие функции, как цифровая подпись, электронный пропуск, авторизация в ПО организации, электронный журнал, льготы и социальный пакет, действующий у работодателя.

https://ria.ru/20210825/ipoteka-1747185730.html

https://ria.ru/20210824/kadry-1747107797.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), форум "армия — 2021"