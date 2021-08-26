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Авиакомпания "Россия" представила новые варианты бортового питания
Авиакомпания "Россия" представила новые варианты бортового питания - РИА Новости, 26.08.2021
Авиакомпания "Россия" представила новые варианты бортового питания
Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") представляет новые варианты бортового питания, которое теперь доступно на рейсах, вылетающих из Шереметьево, сообщает... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:49
2021-08-26T16:49
2021-08-26T16:49
шереметьево (аэропорт)
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") представляет новые варианты бортового питания, которое теперь доступно на рейсах, вылетающих из Шереметьево, сообщает авиакомпания.Шеф-повара поставщика бортового питания разработали рационы, за основу которых взяты блюда различных национальных кухонь мира. Все блюда созданы по уникальной рецептуре с добавлением оригинальных ингредиентов. В частности, в меню теперь представлены итальянские и французские блюда, азиатская кухня."Еда на борту самолета — один из важных аспектов путешествия. Совершенствование бортового питания проходит в соответствии с актуальными вкусовыми предпочтениями путешественников и с учетом мировых тенденций в области обслуживания на борту, особенно в период эпидемиологических ограничений", - говорится в сообщении авиакомпании.
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шереметьево (аэропорт), россия (авиакомпания), аэрофлот