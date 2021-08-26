https://ria.ru/20210826/pediatr-1747313062.html

В Минздраве рассказали о блоке по вакцинации в новом профстандарте педиатра

В Минздраве рассказали о блоке по вакцинации в новом профстандарте педиатра - РИА Новости, 26.08.2021

В Минздраве рассказали о блоке по вакцинации в новом профстандарте педиатра

В новом профессиональном стандарте педиатра подробно прописаны знания, навыки и умения, которые должен иметь этот специалист в области вакцинации, рассказала... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:44

2021-08-26T11:44

2021-08-26T11:44

общество

лейла намазова-баранова

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В новом профессиональном стандарте педиатра подробно прописаны знания, навыки и умения, которые должен иметь этот специалист в области вакцинации, рассказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова."Надо сказать, что мы закончили формирование нового профессионального стандарта педиатра, где очень подробно прописали блок по вакцинации, то есть те знания, навыки и умения, которые должен иметь педиатр по этому разделу", - рассказала Намазова-Баранова в МИА "Россия сегодня" на всероссийской конференции "Время жить".Она добавила, что сегодня все профессиональные стандарты врачей всех специальностей должны быть гармонизированы, чтобы все специалисты предоставляли правильную современную информацию, понимали, в чем преимущество новых данных, которые могут служить новыми аргументами при общении с пациентами.

https://ria.ru/20210706/podrostki-1740176424.html

россия

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2021

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общество, лейла намазова-баранова, россия