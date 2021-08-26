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Религия
https://ria.ru/20210826/patriarkh-1747389304.html
"Неубедительно". В РПЦ ответили на громкое заявление патриарха Варфоломея
"Неубедительно". В РПЦ ответили на громкое заявление патриарха Варфоломея - РИА Новости, 26.08.2021
"Неубедительно". В РПЦ ответили на громкое заявление патриарха Варфоломея
Визит Патриарха Константинопольского Варфоломея на Украину, приуроченный к 30-летию независимости страны, прошел в напряженной атмосфере. Он не ослабил накал... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:00
2021-08-26T20:30
религия
украина
киев
русская православная церковь
николай балашов
отдел внешних церковных связей московского патриархата
украинская православная церковь
босфор
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Визит Патриарха Константинопольского Варфоломея на Украину, приуроченный к 30-летию независимости страны, прошел в напряженной атмосфере. Он не ослабил накал церковного раскола в стране, а сам патриарх Варфоломей не стал выходить к тысячам прихожан Украинской православной церкви у здания Верховной Рады в Киеве. Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов делится мыслями о выступлениях патриарха Варфоломея в украинской столице - и о том, готов ли православный мир некритически воспринимать идею непогрешимости Константинопольской кафедры.В выступлениях патриарха Варфоломея в Киеве многократно звучал набор повторяющихся тем. Вот о чём говорил патриарх.Автокефалия (церковная независимость) так называемой "ПЦУ", составленной из представителей раскольнических групп, была якобы предоставлена совершенно законно. Мнимые "привилегии" Константинопольской кафедры, якобы наделяющие ее правами принимать единоличные решения в отношении других православных поместных церквей, тоже якобы совершенно законны и каноничны. Константинополь якобы ничего не изменял в традиционной православной экклезиологии (учении о церкви); наоборот, ее изменяют те, кто не соглашается сегодня во всем покоряться никогда не ошибающемуся “духовному лидеру 250 (или 300) миллионов православных христиан во всем мире”, как нравится именовать себя “зеленому патриарху”. По крайней мере, раньше нравилось; теперь-то уже всем понятно, что большинство православных христиан не считает патриарха Варфоломея своим духовным вождем после учиненного им раскольнического деяния.Киевская риторика патриарха Варфоломея показывает, что его святейшество беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского патриархата в украинские дела, которая звучит со стороны иерархов, богословов и историков многих православных церквей.Но дать убедительные ответы, побуждающие другие поместные церкви православной семьи признать новоявленную автокефалию "Святейшей церкви Украины", у патриарха не получается. Он просто твердит раз за разом, что всегда прав, потому что Константинопольский престол всегда прав; что "Великая Христова церковь", с которой он себя отождествляет, не имеет нужды с кем-то что-то обсуждать, потому что никогда не ошибается и всегда распинается и жертвует собой ради всеобщего нашего блага – и предлагает всем православным принять это на веру. А иначе, мол, они уже будут и не православные.Но дело-то в том, что у нас, православных, нет и никогда не было такого догмата веры. Патриарх Константинопольский вовсе не папа Римский. И не у нас, православных, был Первый Ватиканский собор. Да и папская infallibilitas (неспособность заблуждаться) по представлениям даже наших братьев-католиков, с которыми так стремительно сближается сегодня Фанар, сопряжена с серьезными ограничениями.Патриарх в своей праздничной речи у стен Софии Киевской жалуется на какие-то "неологизмы, новые формулировки и опасные экклезиологические взгляды", а также "попытки переворота церковных установлений", которые клонятся к "принижению значимости Константинопольского архиепископа" чуть ли не до состояния "музейного экспоната". Признает даже, что "много есть таких, кто считает, будто Вселенский патриарх уклоняется от действительности". А в ответ, видимо, всё же чувствуя недостаточность нынешней своей аргументации, обещает "в ближайшем будущем" показать "и соответствующие тексты, и весь ход этого (украинского) вопроса".Что же. Изучить вместе "соответствующие тексты" и исторический ход вопроса, пригласив для этого лучших ученых из разных стран, давно предлагал Константинопольскому патриарху патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в том числе – в ходе своего последнего посещения Фанара в августе 2018 года. Тогда патриарх Варфоломей ответил, что у него на это нет времени, да и без того ему всё ясно. Если теперь интерес к текстам возобновился, можем рекомендовать прекрасное издание "Воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью. 1676-1686 гг.: Исследования и документы", опубликованное в 2019 году "Православной энциклопедией" под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона. Там собрано всё, что необходимо. В книге 912 страниц, 246 документов из архивов. Уже переводим ее на греческий язык, хотя, конечно, понадобится время. В кратком виде основной исторический материал хорошо представлен в книге митрополита Киккского Никифора "Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам", которая доступна на греческом и английском, русское издание вот-вот выйдет из типографии.Вряд ли, конечно, вершителям судеб мира с берегов Босфора, где более чем трехсотлетняя историческая действительность просто отменяется росчерком пера, а раскольники и преданные анафеме лица с той же легкостью обращаются в "православных иерархов", будет сколько-нибудь интересна правда истории и правда канонов. Про последние Константинопольский патриарх счел нужным на всякий случай сказать в Киеве, что их толкование "доверено не кабинетным ученым". А тем, кому следует. Ну, вы понимаете."Вы думаете, господа, что государство – это вы? Государство это я!", – заявил когда-то Людовик XIV депутатам парламента Франции."L’église c’est moi! (Церковь это я!)", – словно бы слышится ныне в речах, произнесенных в Киеве. Трудность только в том, что не все почему-то в это верят...
https://ria.ru/20210823/vera-1746843374.html
https://ria.ru/20210729/khod-1743326407.html
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украина, киев, русская православная церковь, николай балашов, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украинская православная церковь, босфор, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, ситуация на украине
19:00 26.08.2021 (обновлено: 20:30 26.08.2021)
 

"Неубедительно". В РПЦ ответили на громкое заявление патриарха Варфоломея

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСофийский собор в Киеве.
Софийский собор в Киеве. - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Визит Патриарха Константинопольского Варфоломея на Украину, приуроченный к 30-летию независимости страны, прошел в напряженной атмосфере. Он не ослабил накал церковного раскола в стране, а сам патриарх Варфоломей не стал выходить к тысячам прихожан Украинской православной церкви у здания Верховной Рады в Киеве. Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов делится мыслями о выступлениях патриарха Варфоломея в украинской столице - и о том, готов ли православный мир некритически воспринимать идею непогрешимости Константинопольской кафедры.
В выступлениях патриарха Варфоломея в Киеве многократно звучал набор повторяющихся тем.
Вот о чём говорил патриарх.
Автокефалия (церковная независимость) так называемой "ПЦУ", составленной из представителей раскольнических групп, была якобы предоставлена совершенно законно. Мнимые "привилегии" Константинопольской кафедры, якобы наделяющие ее правами принимать единоличные решения в отношении других православных поместных церквей, тоже якобы совершенно законны и каноничны. Константинополь якобы ничего не изменял в традиционной православной экклезиологии (учении о церкви); наоборот, ее изменяют те, кто не соглашается сегодня во всем покоряться никогда не ошибающемуся “духовному лидеру 250 (или 300) миллионов православных христиан во всем мире”, как нравится именовать себя “зеленому патриарху”. По крайней мере, раньше нравилось; теперь-то уже всем понятно, что большинство православных христиан не считает патриарха Варфоломея своим духовным вождем после учиненного им раскольнического деяния.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Киевская риторика патриарха Варфоломея показывает, что его святейшество беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского патриархата в украинские дела, которая звучит со стороны иерархов, богословов и историков многих православных церквей.
Но дать убедительные ответы, побуждающие другие поместные церкви православной семьи признать новоявленную автокефалию "Святейшей церкви Украины", у патриарха не получается. Он просто твердит раз за разом, что всегда прав, потому что Константинопольский престол всегда прав; что "Великая Христова церковь", с которой он себя отождествляет, не имеет нужды с кем-то что-то обсуждать, потому что никогда не ошибается и всегда распинается и жертвует собой ради всеобщего нашего блага – и предлагает всем православным принять это на веру. А иначе, мол, они уже будут и не православные.
Но дело-то в том, что у нас, православных, нет и никогда не было такого догмата веры. Патриарх Константинопольский вовсе не папа Римский. И не у нас, православных, был Первый Ватиканский собор. Да и папская infallibilitas (неспособность заблуждаться) по представлениям даже наших братьев-католиков, с которыми так стремительно сближается сегодня Фанар, сопряжена с серьезными ограничениями.
Патриарх в своей праздничной речи у стен Софии Киевской жалуется на какие-то "неологизмы, новые формулировки и опасные экклезиологические взгляды", а также "попытки переворота церковных установлений", которые клонятся к "принижению значимости Константинопольского архиепископа" чуть ли не до состояния "музейного экспоната". Признает даже, что "много есть таких, кто считает, будто Вселенский патриарх уклоняется от действительности". А в ответ, видимо, всё же чувствуя недостаточность нынешней своей аргументации, обещает "в ближайшем будущем" показать "и соответствующие тексты, и весь ход этого (украинского) вопроса".
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Что же. Изучить вместе "соответствующие тексты" и исторический ход вопроса, пригласив для этого лучших ученых из разных стран, давно предлагал Константинопольскому патриарху патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в том числе – в ходе своего последнего посещения Фанара в августе 2018 года. Тогда патриарх Варфоломей ответил, что у него на это нет времени, да и без того ему всё ясно. Если теперь интерес к текстам возобновился, можем рекомендовать прекрасное издание "Воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью. 1676-1686 гг.: Исследования и документы", опубликованное в 2019 году "Православной энциклопедией" под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона. Там собрано всё, что необходимо. В книге 912 страниц, 246 документов из архивов. Уже переводим ее на греческий язык, хотя, конечно, понадобится время. В кратком виде основной исторический материал хорошо представлен в книге митрополита Киккского Никифора "Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам", которая доступна на греческом и английском, русское издание вот-вот выйдет из типографии.
Вряд ли, конечно, вершителям судеб мира с берегов Босфора, где более чем трехсотлетняя историческая действительность просто отменяется росчерком пера, а раскольники и преданные анафеме лица с той же легкостью обращаются в "православных иерархов", будет сколько-нибудь интересна правда истории и правда канонов. Про последние Константинопольский патриарх счел нужным на всякий случай сказать в Киеве, что их толкование "доверено не кабинетным ученым". А тем, кому следует. Ну, вы понимаете.
"Вы думаете, господа, что государство – это вы? Государство это я!", – заявил когда-то Людовик XIV депутатам парламента Франции.
"L’église c’est moi! (Церковь это я!)", – словно бы слышится ныне в речах, произнесенных в Киеве. Трудность только в том, что не все почему-то в это верят...
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РелигияУкраинаКиевРусская православная церковьНиколай БалашовОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаУкраинская православная церковьБосфорКонстантинопольский патриархатСитуация вокруг УПЦСитуация на Украине
 
 
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