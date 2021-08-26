https://ria.ru/20210826/pandemiya-1747301240.html

За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей

За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей - РИА Новости, 26.08.2021

За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей

За время пандемии от коронавируса в мире умерли 9 тысяч детей, это крайне низкий показатель смертности, заявила президент Союза педиатров России, главный... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:35

2021-08-26T10:35

2021-08-26T10:41

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За время пандемии от коронавируса в мире умерли 9 тысяч детей, это крайне низкий показатель смертности, заявила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова."Смертность детей крайне низкая - за период пандемии на Земле 9 тысяч детей умерли", - говорится в презентации, показанной Намазовой-Барановой в МИА "Россия сегодня" на всероссийской конференции "Время жить".Она также уточнила, что летальность детей от коронавируса составляет 1%-3%. Намазова-Баранова отметила, что процент заболевших детей в группе младше четырех лет с января 2020 до июля 2021 года выросла в два раза, а в группе 5-14 лет - более чем в три раза.

https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747293797.html

россия

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии