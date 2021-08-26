https://ria.ru/20210826/pandemiya-1747301240.html
За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей
За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей - РИА Новости, 26.08.2021
За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей
За время пандемии от коронавируса в мире умерли 9 тысяч детей, это крайне низкий показатель смертности, заявила президент Союза педиатров России, главный... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:35
2021-08-26T10:35
2021-08-26T10:41
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За время пандемии от коронавируса в мире умерли 9 тысяч детей, это крайне низкий показатель смертности, заявила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова."Смертность детей крайне низкая - за период пандемии на Земле 9 тысяч детей умерли", - говорится в презентации, показанной Намазовой-Барановой в МИА "Россия сегодня" на всероссийской конференции "Время жить".Она также уточнила, что летальность детей от коронавируса составляет 1%-3%. Намазова-Баранова отметила, что процент заболевших детей в группе младше четырех лет с января 2020 до июля 2021 года выросла в два раза, а в группе 5-14 лет - более чем в три раза.
https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747293797.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:35 26.08.2021 (обновлено: 10:41 26.08.2021)
За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей
Специалист Минздрава: за время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей