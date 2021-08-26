https://ria.ru/20210826/oruzhie-1747278440.html
Талибам достались тысячи единиц боевой техники, считает эксперт
Талибам достались тысячи единиц боевой техники, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2021
Талибам достались тысячи единиц боевой техники, считает эксперт
Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) получило доступ к нескольким сотням бронетранспортеров, примерно 70 боевым вертолетам,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T02:34
2021-08-26T02:34
2021-08-26T02:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) получило доступ к нескольким сотням бронетранспортеров, примерно 70 боевым вертолетам, миллионам единиц стрелкового оружия и почти миллиарду боеприпасов к ним, заявил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Кроме того, отметил эксперт, почти вся техника афганской армии теперь принадлежит талибам – порядка 600 бронетранспортеров и более 8 тысяч военных внедорожников и бронированных автомобилей."Известно также, что талибы взяли себе оставшиеся с советских времен около сотни советских вертолетов Ми-17 и Ми-24. Если говорить о зарубежной авиации, то они теперь имеют несколько десятков ударных вертолетов типа MD 500 Defender, несколько транспортных самолетов Hercules и 16 вертолетов Black Hawk", - уточнил Жданов.Он добавил, что данный перечень далеко не полный, и на деле единиц техники и оружия у движения может быть на порядок больше.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению.Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан
02:34 26.08.2021 (обновлено: 02:35 26.08.2021)
Талибам достались тысячи единиц боевой техники, считает эксперт
Эксперт Жданов: талибам достались тысячи единиц боевой техники и миллиард боеприпасов
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.
Движение "Талибан
"* (признано террористическим и запрещено в России) получило доступ к нескольким сотням бронетранспортеров, примерно 70 боевым вертолетам, миллионам единиц стрелкового оружия и почти миллиарду боеприпасов к ним, заявил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов
.
"Больше всего внушает опасение, что талибы с приходом или захватом власти в Афганистане получили в свои руки сотни единиц высококлассной боевой техники российского, советского, американского, немецкого производства и многих других. Мы уже с уверенностью можем сказать, и это подтверждается нашими зарубежными коллегами, что у талибов есть порядка миллиона единиц стрелкового оружия, а к ним что-то около миллиарда боеприпасов", - сказал Жданов.
Кроме того, отметил эксперт, почти вся техника афганской армии теперь принадлежит талибам – порядка 600 бронетранспортеров и более 8 тысяч военных внедорожников и бронированных автомобилей.
"Известно также, что талибы взяли себе оставшиеся с советских времен около сотни советских вертолетов Ми-17 и Ми-24. Если говорить о зарубежной авиации, то они теперь имеют несколько десятков ударных вертолетов типа MD 500 Defender, несколько транспортных самолетов Hercules и 16 вертолетов Black Hawk", - уточнил Жданов.
Он добавил, что данный перечень далеко не полный, и на деле единиц техники и оружия у движения может быть на порядок больше.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане
. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению.
Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России