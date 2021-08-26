https://ria.ru/20210826/navalnyy-1747309034.html

Суд отложил заседание по статусу Навального как склонного к побегу

Суд отложил заседание по статусу Навального как склонного к побегу - РИА Новости, 26.08.2021

Суд отложил заседание по статусу Навального как склонного к побегу

Владимирский областной суд в четверг отложил на 23 сентября рассмотрение жалобы на решение райсуда, признавшего законным признание Алексея Навального склонным к РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:22

2021-08-26T11:22

2021-08-26T11:22

происшествия

владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

ив роше

россия

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ВЛАДИМИР, 26 авг - РИА Новости. Владимирский областной суд в четверг отложил на 23 сентября рассмотрение жалобы на решение райсуда, признавшего законным признание Алексея Навального склонным к побегу, передает корреспондент РИА Новости."Слушание откладываем до 23 сентября, до 9 часов 10 минут", - объявил судья.Суд обязал исправительное учреждение до 6 сентября предоставить документы, в числе которых материалы, свидетельствующие, что в период нахождения в СИЗО-1 Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу, обоснованность применения видеорегистратора в ночное время и другие бумаги.Сам Навальный принимал участие в заседании по видеосвязи. Каких-либо ходатайств стороны не заявляли.В начале июня Петушинский районный суд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-2, где блогер отбывает срок, о признании незаконным решения комиссии о его постановке на учет. Этот статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью.Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина", где блогер содержался до перевода в колонию. Преображенский суд Москвы отказал в его удовлетворении, причем на заседании представитель изолятора заявлял, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой. Мосгорсуд оставил это решение без изменений.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210823/navalnyy-1746818091.html

https://ria.ru/20210820/zakharova-1746625845.html

https://ria.ru/20210820/navalnyy-1746591021.html

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владимирская область

россия

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происшествия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, ив роше, россия