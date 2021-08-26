https://ria.ru/20210826/nasha_russia-1747388175.html

Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа

Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа - РИА Новости, 26.08.2021

Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа

Актер Сергей Светлаков после заседания президиума Госсовета по образованию, где президенту РФ рассказали о персонаже из скетч-шоу "Наша Russia" – учительнице... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:25

2021-08-26T17:25

2021-08-26T18:28

общество

сергей светлаков

россия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596667051_0:102:1260:811_1920x0_80_0_0_e428daa73441f52c90f9ecff40681186.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Актер Сергей Светлаков после заседания президиума Госсовета по образованию, где президенту РФ рассказали о персонаже из скетч-шоу "Наша Russia" – учительнице Снежане Денисовне, пошутил о том, что его героиня не знала, что все еще жива.Ранее учитель истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи Владимира Путина с педагогами и учениками рассказала, что россиянам не хватает положительного образа учителя в СМИ, в произведениях массовой культуры, литературы и кино. По ее словам, "смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это разрушает образ учителя и школы в целом". Преподаватель также отметила, что учителя не оказывают "услугу", а учат, наставляют будущее поколение."Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!" - написал Светлаков под фотографией, на которой он запечатлен в образе этого персонажа.

https://ria.ru/20210825/uchitel-1747210686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей светлаков, россия