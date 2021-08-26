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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/nasha_russia-1747388175.html
Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа
Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа - РИА Новости, 26.08.2021
Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа
Актер Сергей Светлаков после заседания президиума Госсовета по образованию, где президенту РФ рассказали о персонаже из скетч-шоу "Наша Russia" – учительнице... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:25
2021-08-26T18:28
общество
сергей светлаков
россия
культура
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Актер Сергей Светлаков после заседания президиума Госсовета по образованию, где президенту РФ рассказали о персонаже из скетч-шоу "Наша Russia" – учительнице Снежане Денисовне, пошутил о том, что его героиня не знала, что все еще жива.Ранее учитель истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи Владимира Путина с педагогами и учениками рассказала, что россиянам не хватает положительного образа учителя в СМИ, в произведениях массовой культуры, литературы и кино. По ее словам, "смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это разрушает образ учителя и школы в целом". Преподаватель также отметила, что учителя не оказывают "услугу", а учат, наставляют будущее поколение."Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!" - написал Светлаков под фотографией, на которой он запечатлен в образе этого персонажа.
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общество, сергей светлаков, россия
17:25 26.08.2021 (обновлено: 18:28 26.08.2021)
 
Светлаков прокомментировал жалобу Путину на своего персонажа

Актер Сергей Светлаков о жалобе Путину: не знала Снежана Денисовна, что она еще жива

© Пресс-служба СТССергей Светлаков
Сергей Светлаков
© Пресс-служба СТС
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Актер Сергей Светлаков после заседания президиума Госсовета по образованию, где президенту РФ рассказали о персонаже из скетч-шоу "Наша Russia" – учительнице Снежане Денисовне, пошутил о том, что его героиня не знала, что все еще жива.
Ранее учитель истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи Владимира Путина с педагогами и учениками рассказала, что россиянам не хватает положительного образа учителя в СМИ, в произведениях массовой культуры, литературы и кино. По ее словам, "смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это разрушает образ учителя и школы в целом". Преподаватель также отметила, что учителя не оказывают "услугу", а учат, наставляют будущее поколение.
"Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!" - написал Светлаков под фотографией, на которой он запечатлен в образе этого персонажа.
Разрушает образ учителя — Путину пожаловались на Снежану Денисовну из Наша Russia - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 15:46
Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши"
 
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