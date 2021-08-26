https://ria.ru/20210826/napadenie-1747307169.html
В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин
В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин - РИА Новости, 26.08.2021
В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин
Полиция проводит проверку после того, как в магазин "Пятерочка" в Пермском крае ворвался вооруженный ножом мужчина и испортил кассовый аппарат, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:12
2021-08-26T11:12
2021-08-26T12:33
происшествия
пермский край
пятерочка (сеть магазинов)
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ПЕРМЬ, 26 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в магазин "Пятерочка" в Пермском крае ворвался вооруженный ножом мужчина и испортил кассовый аппарат, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой полиции.В ведомстве пояснили, что к ним обратился представитель сетевого магазина и рассказал, что 23 августа в помещение ворвался посетитель с ножом в руках. Он размахивал им, вел себя агрессивно и повредил кассовый аппарат.Ранее в соцсети было опубликовано видео, снятое в магазине "Пятерочка" в Пермском крае, где мужчина сначала с кем-то разговаривает на кассе, а потом достает похожий на мачете предмет и несколько раз ударяет им кассу. Очевидцы сообщают, что покупатель пришел в ярость из-за требования надеть маску."Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку", — говорится в сообщении.В полиции уточнили, что ранее мужчина не был судим, но привлекался к административной ответственности.
https://ria.ru/20200401/1569452755.html
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РИА Новости
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Мужчина размахивал мачете в супермаркете в Перми
Мужчина размахивал мачете в супермаркете в Перми
2021-08-26T11:12
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PT0M07S
РИА Новости
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происшествия, пермский край, пятерочка (сеть магазинов)
11:12 26.08.2021 (обновлено: 12:33 26.08.2021)
В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин
В Пермском крае полиция проведет проверку после того, как мужчина с мачете напал на магазин
ПЕРМЬ, 26 авг — РИА Новости.
Полиция проводит проверку после того, как в магазин "Пятерочка
" в Пермском крае
ворвался вооруженный ножом мужчина и испортил кассовый аппарат, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой полиции.
В ведомстве пояснили, что к ним обратился представитель сетевого магазина и рассказал, что 23 августа в помещение ворвался посетитель с ножом в руках. Он размахивал им, вел себя агрессивно и повредил кассовый аппарат.
Ранее в соцсети было опубликовано видео, снятое в магазине "Пятерочка" в Пермском крае, где мужчина сначала с кем-то разговаривает на кассе, а потом достает похожий на мачете предмет и несколько раз ударяет им кассу. Очевидцы сообщают, что покупатель пришел в ярость из-за требования надеть маску.
"Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку", — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что ранее мужчина не был судим, но привлекался к административной ответственности.