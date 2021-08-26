https://ria.ru/20210826/napadenie-1747307169.html

В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин

В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин - РИА Новости, 26.08.2021

В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин

Полиция проводит проверку после того, как в магазин "Пятерочка" в Пермском крае ворвался вооруженный ножом мужчина и испортил кассовый аппарат, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:12

2021-08-26T11:12

2021-08-26T12:33

происшествия

пермский край

пятерочка (сеть магазинов)

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ПЕРМЬ, 26 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в магазин "Пятерочка" в Пермском крае ворвался вооруженный ножом мужчина и испортил кассовый аппарат, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой полиции.В ведомстве пояснили, что к ним обратился представитель сетевого магазина и рассказал, что 23 августа в помещение ворвался посетитель с ножом в руках. Он размахивал им, вел себя агрессивно и повредил кассовый аппарат.Ранее в соцсети было опубликовано видео, снятое в магазине "Пятерочка" в Пермском крае, где мужчина сначала с кем-то разговаривает на кассе, а потом достает похожий на мачете предмет и несколько раз ударяет им кассу. Очевидцы сообщают, что покупатель пришел в ярость из-за требования надеть маску."Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку", — говорится в сообщении.В полиции уточнили, что ранее мужчина не был судим, но привлекался к административной ответственности.

https://ria.ru/20200401/1569452755.html

пермский край

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2021

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Мужчина размахивал мачете в супермаркете в Перми Мужчина размахивал мачете в супермаркете в Перми 2021-08-26T11:12 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пятерочка (сеть магазинов)