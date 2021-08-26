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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210826/kurs-1747336739.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 48 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 48 копеек - РИА Новости, 26.08.2021
Официальный курс евро на пятницу вырос на 48 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 47,62 копейки - до 87,0576 рубля, курс доллара - на 24,8 копейки, до 73,9908 рубля,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:33
2021-08-26T13:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 47,62 копейки - до 87,0576 рубля, курс доллара - на 24,8 копейки, до 73,9908 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 37,1 копейки, составив 79,8709 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:33 26.08.2021
 
Официальный курс евро на пятницу вырос на 48 копеек

Официальный курс евро на пятницу вырос на 48 копеек, до 87,06 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 47,62 копейки - до 87,0576 рубля, курс доллара - на 24,8 копейки, до 73,9908 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 37,1 копейки, составив 79,8709 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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