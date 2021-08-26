https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747316529.html
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в Москве — 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:59
2021-08-26T11:59
2021-08-26T12:18
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в Москве — 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,11%, 2. Республика Бурятия, Московская область 0,17%, 3. Республика Алтай 0,18%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210825/uchitelya-1747264249.html
московская область (подмосковье)
москва
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московская область (подмосковье), москва, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:59 26.08.2021 (обновлено: 12:18 26.08.2021)
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста случаев COVID-19 среди российских регионов выявили в Москве