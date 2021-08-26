https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747316529.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в Москве — 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:59

2021-08-26T11:59

2021-08-26T12:18

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

республика бурятия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в Москве — 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,11%, 2. Республика Бурятия, Московская область 0,17%, 3. Республика Алтай 0,18%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210825/uchitelya-1747264249.html

московская область (подмосковье)

москва

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии