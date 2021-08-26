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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747315888.html
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 26.08.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию. Предыдущий антирекорд — на одного человека меньше — фиксировали 14... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:57
2021-08-26T12:51
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
краснодарский край
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. За прошедшие сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию. Предыдущий антирекорд — на одного человека меньше — фиксировали 14 августа.Самые высокие показатели в Москве (54), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (34). За все время жертвами коронавируса в стране стали 179 243 больных, сообщили в оперштабе.Число новых случаев составило 19 630 (днем ранее было 19 536), темп прироста — 0,29 процента; у 7,4 процента нет симптомов.Выписался 19 661 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1712, Санкт-Петербурге — 1301, Подмосковье — 726; меньше всего — в Ненецком автономном округе (13) и на Чукотке (14).Всего в России заразились коронавирусом 6 824 540 человек, 6 092 818 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 213 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 214 миллионам; свыше 4,4 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, санкт-петербург, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 26.08.2021 (обновлено: 12:51 26.08.2021)
 
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Оперштаб: за сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. За прошедшие сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию. Предыдущий антирекорд — на одного человека меньше — фиксировали 14 августа.
Самые высокие показатели в Москве (54), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (34). За все время жертвами коронавируса в стране стали 179 243 больных, сообщили в оперштабе.
Число новых случаев составило 19 630 (днем ранее было 19 536), темп прироста — 0,29 процента; у 7,4 процента нет симптомов.
Выписался 19 661 человек.
Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1712, Санкт-Петербурге — 1301, Подмосковье — 726; меньше всего — в Ненецком автономном округе (13) и на Чукотке (14).
Всего в России заразились коронавирусом 6 824 540 человек, 6 092 818 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 213 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 214 миллионам; свыше 4,4 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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