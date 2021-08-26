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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 26.08.2021

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию. Предыдущий антирекорд — на одного человека меньше — фиксировали 14... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:57

2021-08-26T11:57

2021-08-26T12:51

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

краснодарский край

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. За прошедшие сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию. Предыдущий антирекорд — на одного человека меньше — фиксировали 14 августа.Самые высокие показатели в Москве (54), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (34). За все время жертвами коронавируса в стране стали 179 243 больных, сообщили в оперштабе.Число новых случаев составило 19 630 (днем ранее было 19 536), темп прироста — 0,29 процента; у 7,4 процента нет симптомов.Выписался 19 661 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1712, Санкт-Петербурге — 1301, Подмосковье — 726; меньше всего — в Ненецком автономном округе (13) и на Чукотке (14).Всего в России заразились коронавирусом 6 824 540 человек, 6 092 818 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 213 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 214 миллионам; свыше 4,4 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

санкт-петербург

краснодарский край

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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