https://ria.ru/20210826/kompensatsiya-1747299712.html

Власти Москвы выделят средства на компенсации для предпринимателей

Власти Москвы выделят средства на компенсации для предпринимателей - РИА Новости, 26.08.2021

Власти Москвы выделят средства на компенсации для предпринимателей

Власти Москвы выделят 1 миллиард рублей для компенсации затрат предпринимателей на профилактику распространения COVID-19, предприниматели могут подать заявки с... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:23

2021-08-26T10:23

2021-08-26T10:34

общество

москва

наталья сергунина

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Москвы выделят 1 миллиард рублей для компенсации затрат предпринимателей на профилактику распространения COVID-19, предприниматели могут подать заявки с 1 по 30 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, правительство Москвы предлагает предпринимателям воспользоваться новым инструментом поддержки. С 1 по 30 сентября представители столичного бизнеса могут подать заявки для получения компенсации затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК)."Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей", ― рассказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале.Как отметила вице-мэр, этот вид поддержки утвержден для предпринимателей, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров.При заполнении заявки на сайте МИК понадобится копия расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года. Размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода. Информация о том, как подать документы, доступна на портале Moscow.Business..

https://ria.ru/20210811/monastyr-1745371062.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/rabota-1747294314.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, наталья сергунина