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Forbes представил рейтинг российских "импакт"-инвесторов
Forbes представил рейтинг российских "импакт"-инвесторов - РИА Новости, 26.08.2021
Forbes представил рейтинг российских "импакт"-инвесторов
Журнал Forbes впервые составил рейтинг российских инвесторов, влияние проектов которых не ограничивается исключительно финансовой составляющей, его возглавил... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:52
2021-08-26T08:52
экономика
новолипецкий металлургический комбинат
роман абрамович
ренова
forbes
лукойл
виктор вексельберг
денис свердлов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Журнал Forbes впервые составил рейтинг российских инвесторов, влияние проектов которых не ограничивается исключительно финансовой составляющей, его возглавил бывший замминистра связи Денис Свердлов, следует из сообщения издания."Бизнесмены начали менять мир, жертвовать огромные суммы на благотворительность, реализовывать социальные и экологические проекты. Все это, если сильно упростить, получило емкое название "импакт" (влияние или воздействие в переводе с английского)", - поясняет издание.В рейтинг вошел 31 предприниматель. Для каждого издание рассчитало общую сумму вложений в "добрые дела" - "валюту добра" - за последние 11 лет.Совокупная "валюта добра" участников первого импакт-рейтинга составила 31,5 миллиарда долларов, пишет Forbes. Отмечается, что "валюта добра" у большинства участников рейтинга рассчитывалась как расходы (инвестиции). При этом у лидера рейтинга Свердлова она целиком складывается из стоимости его доли в производителе коммерческих электромобилей Arrival, так как весь проект, как указывает издание, направлен на "улучшение экологии". Доля Свердлова в Arrival оценивалась на 6 августа в 5,65 миллиарда долларов.В первую десятку также вошли крупнейший бенефициар USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, крупнейший бенефициар Evraz Роман Абрамович, бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава "Норникеля" Владимир Потанин, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов и его семья, а также глава "Лукойла" Вагит Алекперов.Возвращаясь к экологической составляющей, предприятия многих участников рейтинга все еще наносят, по оценке издания, большой вред природе, а общепринятых подходов к расчету нетто-эффекта инвестиций, которые бы очищали его от "негативных" последствий, характерных для бизнеса, до сих пор не существует, указывает Forbes. Поэтому было решено считать их инвестиции в экологию "на входе".
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/forbes-1747140192.html
https://ria.ru/20210730/bezos-1743676287.html
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экономика, новолипецкий металлургический комбинат, роман абрамович, ренова, forbes, лукойл, виктор вексельберг, денис свердлов
08:52 26.08.2021
 
Forbes представил рейтинг российских "импакт"-инвесторов

Журнал Forbes представил рейтинг российских "импакт"-инвесторов, его возглавил Денис Свердлов

© Depositphotos / postmodernstudioСтраница сайта Forbes
Страница сайта Forbes - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / postmodernstudio
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Журнал Forbes впервые составил рейтинг российских инвесторов, влияние проектов которых не ограничивается исключительно финансовой составляющей, его возглавил бывший замминистра связи Денис Свердлов, следует из сообщения издания.
"Бизнесмены начали менять мир, жертвовать огромные суммы на благотворительность, реализовывать социальные и экологические проекты. Все это, если сильно упростить, получило емкое название "импакт" (влияние или воздействие в переводе с английского)", - поясняет издание.
Вывеска Forbes - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 09:37В мире
Forbes представил новую редакцию рейтинга состоятельных женщин России
В рейтинг вошел 31 предприниматель. Для каждого издание рассчитало общую сумму вложений в "добрые дела" - "валюту добра" - за последние 11 лет.
Совокупная "валюта добра" участников первого импакт-рейтинга составила 31,5 миллиарда долларов, пишет Forbes. Отмечается, что "валюта добра" у большинства участников рейтинга рассчитывалась как расходы (инвестиции). При этом у лидера рейтинга Свердлова она целиком складывается из стоимости его доли в производителе коммерческих электромобилей Arrival, так как весь проект, как указывает издание, направлен на "улучшение экологии". Доля Свердлова в Arrival оценивалась на 6 августа в 5,65 миллиарда долларов.
В первую десятку также вошли крупнейший бенефициар USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, крупнейший бенефициар Evraz Роман Абрамович, бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава "Норникеля" Владимир Потанин, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов и его семья, а также глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
Возвращаясь к экологической составляющей, предприятия многих участников рейтинга все еще наносят, по оценке издания, большой вред природе, а общепринятых подходов к расчету нетто-эффекта инвестиций, которые бы очищали его от "негативных" последствий, характерных для бизнеса, до сих пор не существует, указывает Forbes. Поэтому было решено считать их инвестиции в экологию "на входе".
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:51
Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes
 
ЭкономикаНоволипецкий металлургический комбинатРоман АбрамовичРеноваForbesЛУКОЙЛВиктор ВексельбергДенис Свердлов
 
 
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