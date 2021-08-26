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В Свердловской области госпиталь эвакуировали из-за лесного пожара
В Свердловской области госпиталь эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 26.08.2021
В Свердловской области госпиталь эвакуировали из-за лесного пожара
Пациентов ковидного госпиталя в микрорайоне Динас Первоуральска Свердловской области эвакуировали из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:27
2021-08-26T12:27
2021-08-26T12:27
происшествия
свердловская область
ревда
первоуральск
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Пациентов ковидного госпиталя в микрорайоне Динас Первоуральска Свердловской области эвакуировали из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона."(В среду) 25 августа из-за пожара в динасовском лесу и угрозы задымления в медучреждении пациентов ковидного госпиталя на Динасе экстренно эвакуировали 150 человек. Те пациенты, чье состояние позволяло, - по домам, их лечение и самочувствие контролируют участковые терапевты. Остальных - в первоуральский госпиталь на Металлургов, 3А, а также в больницы Ревды и Екатеринбурга. Слаженно сработали бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф", - сказали в министерстве.Там добавили, что госпиталь на Динасе возобновит свою работу при благоприятной природной ситуации.С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха".
https://ria.ru/20210825/pozhar-1747255985.html
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происшествия, свердловская область, ревда, первоуральск, здоровье - общество
В Свердловской области госпиталь эвакуировали из-за лесного пожара
В Свердловской области пациентов ковидного госпиталя эвакуировали из-за лесного пожара