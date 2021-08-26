https://ria.ru/20210826/gazifikatsiya-1747342335.html

В Липецкой области догазифицируют более 21 тысячи домов

В Липецкой области догазифицируют более 21 тысячи домов - РИА Новости, 26.08.2021

В Липецкой области догазифицируют более 21 тысячи домов

В рамках четырехлетней программы догазификации голубое топливо придет более чем в 21 тысячу домовладений в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:00

2021-08-26T14:00

2021-08-26T14:00

липецкая область

липецкий район

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg

ЛИПЕЦК, 26 авг – РИА Новости. В рамках четырехлетней программы догазификации голубое топливо придет более чем в 21 тысячу домовладений в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов на открытии внутрипоселкового распределительного газопровода в селе Косыревка Липецкого района.По его словам, газопровод в селе имеет важное социальное значение для жителей. Газовые сети протяженностью 17 километров проложены по 17 улицам населенного пункта и позволяют подключить к природному газу 350 ранее негазифицированных домовладений. Новые потребители могут подключиться к существующим сетям газоснабжения по программе догазификации, выполняемой в рамках президентских поручений.Артамонов отметил, что дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают региональные меры поддержки. Льготные категории заявителей получают материальную помощь, действует программа возмещения 50-процентной стоимости газификации жилого помещения. По итогам реализации программы догазификации Липецкая область будет газифицирована на 100 процентов, то есть везде, где существует техническая возможность.

https://ria.ru/20210811/dvory-1745332254.html

липецкий район

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкий район, липецкая область, игорь артамонов