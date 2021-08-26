В Липецкой области догазифицируют более 21 тысячи домов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
ЛИПЕЦК, 26 авг – РИА Новости. В рамках четырехлетней программы догазификации голубое топливо придет более чем в 21 тысячу домовладений в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов на открытии внутрипоселкового распределительного газопровода в селе Косыревка Липецкого района.
По его словам, газопровод в селе имеет важное социальное значение для жителей. Газовые сети протяженностью 17 километров проложены по 17 улицам населенного пункта и позволяют подключить к природному газу 350 ранее негазифицированных домовладений. Новые потребители могут подключиться к существующим сетям газоснабжения по программе догазификации, выполняемой в рамках президентских поручений.
Артамонов отметил, что дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают региональные меры поддержки. Льготные категории заявителей получают материальную помощь, действует программа возмещения 50-процентной стоимости газификации жилого помещения. По итогам реализации программы догазификации Липецкая область будет газифицирована на 100 процентов, то есть везде, где существует техническая возможность.
"Это замечательное событие. Не так много времени прошло с поручения президента о догазификации населенных пунктов и уже сегодня мы видим первое исполнение, и я думаю, что вместе мы успешно с ней правимся. Программа востребована, принимаются заявки, на сегодня собрано уже более тысячи. Эти цифры увеличиваются. Мы должны сократить сроки подключения жителей к газу и сделать эту процедуру максимальной простой для людей", - сказал Артамонов.