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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747423431.html
Германия завершила эвакуацию из Афганистана
Германия завершила эвакуацию из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021
Германия завершила эвакуацию из Афганистана
Последний самолет бундесвера (ВС ФРГ) покинул воздушное пространство Афганистана, военная операция по эвакуации завершена, сообщили в четверг в минобороны... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:39
2021-08-26T20:59
захват власти в афганистане талибами
в мире
германия
афганистан
бундесвер германии
кабул (город)
минобороны германии
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Последний самолет бундесвера (ВС ФРГ) покинул воздушное пространство Афганистана, военная операция по эвакуации завершена, сообщили в четверг в минобороны Германии."Последний (самолет) А400М бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана, он стартовал в Кабуле в 18.20. Военная операция по эвакуации завершена", - говорится в Twitter-аккаунте оборонного ведомства.В министерстве отметили, что защита немецких военнослужащих "в приоритете", все они благополучно отправились домой.РИА Новости
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германия
афганистан
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в мире, германия, афганистан, бундесвер германии, кабул (город), минобороны германии
20:39 26.08.2021 (обновлено: 20:59 26.08.2021)
 
Германия завершила эвакуацию из Афганистана

Минобороны ФРГ: последний самолет Бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана

© REUTERS / Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine CorpsЭвакуация людей в аэропорту Кабула
Эвакуация людей в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Последний самолет бундесвера (ВС ФРГ) покинул воздушное пространство Афганистана, военная операция по эвакуации завершена, сообщили в четверг в минобороны Германии.
"Последний (самолет) А400М бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана, он стартовал в Кабуле в 18.20. Военная операция по эвакуации завершена", - говорится в Twitter-аккаунте оборонного ведомства.
В министерстве отметили, что защита немецких военнослужащих "в приоритете", все они благополучно отправились домой.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреГерманияАфганистанБундесвер ГерманииКабул (город)Минобороны Германии
 
 
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