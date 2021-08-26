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Германия завершила эвакуацию из Афганистана
Германия завершила эвакуацию из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021
Германия завершила эвакуацию из Афганистана
Последний самолет бундесвера (ВС ФРГ) покинул воздушное пространство Афганистана, военная операция по эвакуации завершена, сообщили в четверг в минобороны... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:39
2021-08-26T20:39
2021-08-26T20:59
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
минобороны германии
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Последний самолет бундесвера (ВС ФРГ) покинул воздушное пространство Афганистана, военная операция по эвакуации завершена, сообщили в четверг в минобороны Германии."Последний (самолет) А400М бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана, он стартовал в Кабуле в 18.20. Военная операция по эвакуации завершена", - говорится в Twitter-аккаунте оборонного ведомства.В министерстве отметили, что защита немецких военнослужащих "в приоритете", все они благополучно отправились домой.РИА Новости
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в мире, германия, афганистан, бундесвер германии, кабул (город), минобороны германии
20:39 26.08.2021 (обновлено: 20:59 26.08.2021)
Германия завершила эвакуацию из Афганистана
Минобороны ФРГ: последний самолет Бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана