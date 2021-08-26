https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747423431.html

Германия завершила эвакуацию из Афганистана

Германия завершила эвакуацию из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021

Германия завершила эвакуацию из Афганистана

Последний самолет бундесвера (ВС ФРГ) покинул воздушное пространство Афганистана, военная операция по эвакуации завершена, сообщили в четверг в минобороны... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:39

2021-08-26T20:39

2021-08-26T20:59

захват власти в афганистане талибами

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бундесвер германии

кабул (город)

минобороны германии

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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Последний самолет бундесвера (ВС ФРГ) покинул воздушное пространство Афганистана, военная операция по эвакуации завершена, сообщили в четверг в минобороны Германии."Последний (самолет) А400М бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана, он стартовал в Кабуле в 18.20. Военная операция по эвакуации завершена", - говорится в Twitter-аккаунте оборонного ведомства.В министерстве отметили, что защита немецких военнослужащих "в приоритете", все они благополучно отправились домой.РИА Новости

https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747417455.html

германия

афганистан

кабул (город)

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в мире, германия, афганистан, бундесвер германии, кабул (город), минобороны германии