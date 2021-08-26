Лучших экспортеров выбрали в Сибирском федеральном округе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 9 победителей в Сибирском федеральном округе, сообщает РЭЦ.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Барнаульский патронный завод" из Алтайского края, которое выпускает более 150 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 20 позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия – мишенные установки, оборудование для тиров. Оно же стало победителем в номинации "Новая география". "Малым" призером стал ИП Маричев С.Н. из Омской области, занимающийся разработкой и производством оборудования для электрогитар.
"Крупным" "Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" стало АО "Новосибирскхлебопродукт", которое продает зерновые культуры. В Малом бизнесе победило ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" из Томской области, которая является крупнейшим переработчиком орехов, ягод и производит уникальную продукцию, основой которой является природное "золото" Сибири – сибирский кедровый орех.
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"Экспортером года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" стало ООО "Рубиус Групп" из Томской области, специализирующееся на разработке программного обеспечения. Эта же компания победила в номинации "Прорыв года".
В номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес" победило АО "СКТБ "Катализатор" из Новосибирской области, являющееся крупнейшим в России разработчиком и производителем катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов для нефтепереработки, нефтехимии, сероочистки и промышленной экологии. от малого бизнеса в этой номинации победило ООО "Универсальные терминал системы" из Томской области, которое занимается разработкой и производством широкого модельного ряда интерактивных терминалов, применяющегося, главным образом, в сферах образования и развлечений – песочницы дополненной реальности, интерактивные доски и столы, фотокиоски, различные интерактивные аттракционы.
"Крупным" "Трейдером года" стало ООО "Сибирь ИмпЭкс" из Омской области, занимающееся продвижением российских производителей в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении. "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство" выиграло ООО "ТПК "Сладонеж" из того же региона. Компания входит в холдинг кондитерской фабрики "Сладонеж".
Победители окружного этапа примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ, среди них: обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.
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