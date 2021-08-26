https://ria.ru/20210826/delta-shtamm-1747408572.html
В Минздраве объяснили, почему летальность от дельта-штамма выше
В Минздраве объяснили, почему летальность от дельта-штамма выше - РИА Новости, 26.08.2021
В Минздраве объяснили, почему летальность от дельта-штамма выше
Летальность при заболевании коронавирусом, вызванным штаммом "дельта", может быть выше, так как особенностями течения болезни является более быстрое развитие, в РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:02
2021-08-26T19:02
2021-08-26T19:02
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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коронавирус в россии
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Летальность при заболевании коронавирусом, вызванным штаммом "дельта", может быть выше, так как особенностями течения болезни является более быстрое развитие, в том числе тяжелых осложнений, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.За последние сутки в России подтверждено 820 смертей с COVID-19 - это максимум за все время."Летальность при заболевании COVID-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости", - сказал Кузнецов журналистам.Он пояснил, что нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне-августе 2021 года, ассоциирован с распространением штамма "дельта".Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений – тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов, уточнил Кузнецов.При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста, отметил он."Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных", - подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
В Минздраве объяснили, почему летальность от дельта-штамма выше
Помощник главы Минздрава Кузнецов: летальность от дельта-штамма коронавируса может быть выше
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Летальность при заболевании коронавирусом
, вызванным штаммом "дельта"
, может быть выше, так как особенностями течения болезни является более быстрое развитие, в том числе тяжелых осложнений, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
За последние сутки в России
подтверждено 820 смертей с COVID-19 - это максимум за все время.
"Летальность при заболевании COVID-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости", - сказал Кузнецов журналистам.
Он пояснил, что нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне-августе 2021 года, ассоциирован с распространением штамма "дельта".
Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений – тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов, уточнил Кузнецов.
При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста, отметил он.
"Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных", - подчеркнул Кузнецов.