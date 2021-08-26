https://ria.ru/20210826/bolgariya-1747349010.html
Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов - РИА Новости, 26.08.2021
Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
До 700 военнослужащих Болгарии отправятся охранять границы страны от нелегальных мигрантов, заявил болгарский министр обороны Георгий Панайотов. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:44
2021-08-26T14:44
2021-08-26T14:44
в мире
болгария
афганистан
евросоюз
румен радев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577676052_0:354:1386:1134_1920x0_80_0_0_c970028e2b789fbd504f7631b50e63e6.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. До 700 военнослужащих Болгарии отправятся охранять границы страны от нелегальных мигрантов, заявил болгарский министр обороны Георгий Панайотов.Согласно заявлению министерства обороны Болгарии, военнослужащие будут помогать жандармам и полиции на болгарско-турецкой и болгарско-греческой границах, там они будут бороться с "незаконным проникновением на болгарскую территорию".Всего правительство готово отправить от 400 до 700 военных, в их числе бойцы спецназа. Точная численность отправляемых военных будет установлена "в зависимости от необходимости"."Давление на болгарской границе возрастает, что требует от правительства действий, и именно это оно и делает... (Военные - ред.) будут охранять болгарскую границу... При необходимости они будут оказывать помощь жандармам и пограничной полиции в их деятельности, в том числе в строительстве защитных сооружений, эвакуации и наблюдении за границей", - сказал министр обороны, слова которого приводятся в сообщении ведомства.Также отмечается, что для размещения военных у границы должно быть издано соответствующее распоряжение минобороны.Ранее в августе президент Болгарии Румен Радев заявил, что события в Афганистане приводят к увеличению числа прибывающих к границам страны мигрантов. Он отметил, что таким образом мигранты оказывают "давление" на сухопутную границу Евросоюза, в связи с этим необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html
болгария
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577676052_0:89:1386:1129_1920x0_80_0_0_8a974bcc95e0b7c3822799d19235b8c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, афганистан, евросоюз, румен радев
Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
Болгария отправит до 700 военных охранять границы от нелегальных мигрантов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
До 700 военнослужащих Болгарии
отправятся охранять границы страны от нелегальных мигрантов, заявил болгарский министр обороны Георгий Панайотов.
Согласно заявлению министерства обороны Болгарии, военнослужащие будут помогать жандармам и полиции на болгарско-турецкой и болгарско-греческой границах, там они будут бороться с "незаконным проникновением на болгарскую территорию".
Всего правительство готово отправить от 400 до 700 военных, в их числе бойцы спецназа. Точная численность отправляемых военных будет установлена "в зависимости от необходимости".
"Давление на болгарской границе возрастает, что требует от правительства действий, и именно это оно и делает... (Военные - ред.) будут охранять болгарскую границу... При необходимости они будут оказывать помощь жандармам и пограничной полиции в их деятельности, в том числе в строительстве защитных сооружений, эвакуации и наблюдении за границей", - сказал министр обороны, слова которого приводятся в сообщении ведомства.
Также отмечается, что для размещения военных у границы должно быть издано соответствующее распоряжение минобороны.
Ранее в августе президент Болгарии Румен Радев
заявил, что события в Афганистане
приводят к увеличению числа прибывающих к границам страны мигрантов. Он отметил, что таким образом мигранты оказывают "давление" на сухопутную границу Евросоюза
, в связи с этим необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности.