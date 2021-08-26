https://ria.ru/20210826/bolgariya-1747349010.html

Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов

Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов - РИА Новости, 26.08.2021

Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов

До 700 военнослужащих Болгарии отправятся охранять границы страны от нелегальных мигрантов, заявил болгарский министр обороны Георгий Панайотов. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:44

2021-08-26T14:44

2021-08-26T14:44

в мире

болгария

афганистан

евросоюз

румен радев

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. До 700 военнослужащих Болгарии отправятся охранять границы страны от нелегальных мигрантов, заявил болгарский министр обороны Георгий Панайотов.Согласно заявлению министерства обороны Болгарии, военнослужащие будут помогать жандармам и полиции на болгарско-турецкой и болгарско-греческой границах, там они будут бороться с "незаконным проникновением на болгарскую территорию".Всего правительство готово отправить от 400 до 700 военных, в их числе бойцы спецназа. Точная численность отправляемых военных будет установлена "в зависимости от необходимости"."Давление на болгарской границе возрастает, что требует от правительства действий, и именно это оно и делает... (Военные - ред.) будут охранять болгарскую границу... При необходимости они будут оказывать помощь жандармам и пограничной полиции в их деятельности, в том числе в строительстве защитных сооружений, эвакуации и наблюдении за границей", - сказал министр обороны, слова которого приводятся в сообщении ведомства.Также отмечается, что для размещения военных у границы должно быть издано соответствующее распоряжение минобороны.Ранее в августе президент Болгарии Румен Радев заявил, что события в Афганистане приводят к увеличению числа прибывающих к границам страны мигрантов. Он отметил, что таким образом мигранты оказывают "давление" на сухопутную границу Евросоюза, в связи с этим необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

болгария

афганистан

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в мире, болгария, афганистан, евросоюз, румен радев