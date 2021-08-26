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Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже
Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже - РИА Новости, 26.08.2021
Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже
Высокие риски берут на себя желающие заработать на фондовом рынке непрофессиональные инвесторы. Новички допускают ошибку, когда не обращаются к... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T01:16
2021-08-26T01:16
экономика
российский фондовый рынок
россия
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Высокие риски берут на себя желающие заработать на фондовом рынке непрофессиональные инвесторы. Новички допускают ошибку, когда не обращаются к квалифицированному специалисту, торгуют с плечом и слушают анонимные советы из социальных сетей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Он напоминает: чтобы точечно инвестировать, нужен подробный анализ конкретной бумаги и постоянное отслеживание её динамики, а это большинству новичков не доступно. Кроме того, рискуют те, кто приходит на фондовый рынок с заемными средствами. Аналитик предупреждает, что маржинальная торговля может привести к потере всех средств. Также не стоит доверять рекомендациям и непроверенной информации из соцсетей. Нельзя торговать лишь по новостному импульсу, предостерегает Русецкий.
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экономика, российский фондовый рынок, россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
01:16 26.08.2021
 
Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

Аналитик Русецкий: инвесторы-непрофессионалы сильно рискуют, пытаясь заработать на фондовом рынке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Высокие риски берут на себя желающие заработать на фондовом рынке непрофессиональные инвесторы. Новички допускают ошибку, когда не обращаются к квалифицированному специалисту, торгуют с плечом и слушают анонимные советы из социальных сетей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Основная ошибка новых инвесторов – высокая концентрация позиций. К примеру, на Санкт-Петербургской бирже на топ-10 акций приходится почти 50% оборотов (из 1600 акций). Чем выше доля одной позиции в портфеле, тем больше вероятность получить положительный результат, но и выше риск получить результат отрицательный против общего рыночного движения", - делится эксперт.
Он напоминает: чтобы точечно инвестировать, нужен подробный анализ конкретной бумаги и постоянное отслеживание её динамики, а это большинству новичков не доступно. Кроме того, рискуют те, кто приходит на фондовый рынок с заемными средствами. Аналитик предупреждает, что маржинальная торговля может привести к потере всех средств. Также не стоит доверять рекомендациям и непроверенной информации из соцсетей. Нельзя торговать лишь по новостному импульсу, предостерегает Русецкий.
 
Экономикароссийский фондовый рынокРоссияАндрей РусецкийБКС Мир инвестиций
 
 
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