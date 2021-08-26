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Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже - РИА Новости, 26.08.2021

Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

Высокие риски берут на себя желающие заработать на фондовом рынке непрофессиональные инвесторы. Новички допускают ошибку, когда не обращаются к... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T01:16

2021-08-26T01:16

2021-08-26T01:16

экономика

российский фондовый рынок

россия

андрей русецкий

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Высокие риски берут на себя желающие заработать на фондовом рынке непрофессиональные инвесторы. Новички допускают ошибку, когда не обращаются к квалифицированному специалисту, торгуют с плечом и слушают анонимные советы из социальных сетей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Он напоминает: чтобы точечно инвестировать, нужен подробный анализ конкретной бумаги и постоянное отслеживание её динамики, а это большинству новичков не доступно. Кроме того, рискуют те, кто приходит на фондовый рынок с заемными средствами. Аналитик предупреждает, что маржинальная торговля может привести к потере всех средств. Также не стоит доверять рекомендациям и непроверенной информации из соцсетей. Нельзя торговать лишь по новостному импульсу, предостерегает Русецкий.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский фондовый рынок, россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций