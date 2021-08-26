Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже
Аналитик Русецкий: инвесторы-непрофессионалы сильно рискуют, пытаясь заработать на фондовом рынке
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Высокие риски берут на себя желающие заработать на фондовом рынке непрофессиональные инвесторы. Новички допускают ошибку, когда не обращаются к квалифицированному специалисту, торгуют с плечом и слушают анонимные советы из социальных сетей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Основная ошибка новых инвесторов – высокая концентрация позиций. К примеру, на Санкт-Петербургской бирже на топ-10 акций приходится почти 50% оборотов (из 1600 акций). Чем выше доля одной позиции в портфеле, тем больше вероятность получить положительный результат, но и выше риск получить результат отрицательный против общего рыночного движения", - делится эксперт.
Он напоминает: чтобы точечно инвестировать, нужен подробный анализ конкретной бумаги и постоянное отслеживание её динамики, а это большинству новичков не доступно. Кроме того, рискуют те, кто приходит на фондовый рынок с заемными средствами. Аналитик предупреждает, что маржинальная торговля может привести к потере всех средств. Также не стоит доверять рекомендациям и непроверенной информации из соцсетей. Нельзя торговать лишь по новостному импульсу, предостерегает Русецкий.