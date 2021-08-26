https://ria.ru/20210826/bioprodukty-1747349574.html
Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты - РИА Новости, 26.08.2021
Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
Партия "Зеленые" предлагает ввести квоту на биопродукты в продовольственных магазинах, так по мнению члена президиума партии Александры Кудзаговой, каждая полка РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:47
2021-08-26T14:47
2021-08-26T14:48
общество
экологическая партия "зеленые"
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Партия "Зеленые" предлагает ввести квоту на биопродукты в продовольственных магазинах, так по мнению члена президиума партии Александры Кудзаговой, каждая полка должна быть заполнена натуральными продуктами не менее чем на 10%."В России огромные, свободные и отдохнувшие после индустриализованного сельского хозяйства советского периода пашни. Десять миллионов гектаров, которые можно вводить в оборот. Может быть, тогда стоит их в приоритетном порядке на каких-то специальных условиях отдавать тем, кто готов заниматься органическим земледелием? Правда здесь другой вопрос возникает: как эти продукты появятся на полках питания? Огромная конкуренция. И тогда "Зеленые" предлагают простой выход: квоту минимум 10% на каждой полке в любом продовольственном магазине", - сказала Кудзагова в ходе прямого эфира на радиостанции "ВестиFM".По ее словам, введение этой меры подарит людям уверенность, что они приобретают натуральные продукты.
https://ria.ru/20210822/tovary-1746598384.html
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общество, экологическая партия "зеленые", россия
14:47 26.08.2021 (обновлено: 14:48 26.08.2021)
Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
Член президиума "Зеленых" Кудзагова: в магазинах должно быть не менее десяти процентов биопродуктов