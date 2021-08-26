https://ria.ru/20210826/bespilotnik-1747324082.html

В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт

В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт - РИА Новости, 26.08.2021

В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что в среду... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:35

2021-08-26T12:35

2021-08-26T12:35

в мире

украина

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что в среду беспилотник украинских силовиков атаковал населенный пункт ДНР, жертв нет."Вчера в 23:30 мск вооруженные формирования Украины нанесли удар по Васильевке, сбросив с БПЛА самодельное взрывное устройство с механическим запальным механизмом, состоящим из двух зарядов", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.Он отметил, что в результате срабатывания взрывного устройства зафиксированы повреждения 12 квадратных метров кровли. Также повреждены стены и остекление трех оконных блоков жилого дома.

https://ria.ru/20210825/donbass-1747259666.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр