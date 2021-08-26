https://ria.ru/20210826/bespilotnik-1747324082.html
В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт
В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт - РИА Новости, 26.08.2021
В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что в среду... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:35
2021-08-26T12:35
2021-08-26T12:35
в мире
украина
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что в среду беспилотник украинских силовиков атаковал населенный пункт ДНР, жертв нет."Вчера в 23:30 мск вооруженные формирования Украины нанесли удар по Васильевке, сбросив с БПЛА самодельное взрывное устройство с механическим запальным механизмом, состоящим из двух зарядов", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.Он отметил, что в результате срабатывания взрывного устройства зафиксированы повреждения 12 квадратных метров кровли. Также повреждены стены и остекление трех оконных блоков жилого дома.
https://ria.ru/20210825/donbass-1747259666.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт
Представительство ДНР в СЦКК: беспилотник украинских силовиков атаковал населенный пункт