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В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт
В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт - РИА Новости, 26.08.2021
В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что в среду... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:35
2021-08-26T12:35
в мире
украина
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что в среду беспилотник украинских силовиков атаковал населенный пункт ДНР, жертв нет."Вчера в 23:30 мск вооруженные формирования Украины нанесли удар по Васильевке, сбросив с БПЛА самодельное взрывное устройство с механическим запальным механизмом, состоящим из двух зарядов", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.Он отметил, что&nbsp;в результате срабатывания взрывного устройства зафиксированы повреждения 12 квадратных метров кровли. Также повреждены&nbsp;стены и остекление трех оконных блоков жилого дома.
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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
12:35 26.08.2021
 
В ДНР заявили, что украинский беспилотник атаковал населенный пункт

Представительство ДНР в СЦКК: беспилотник украинских силовиков атаковал населенный пункт

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что в среду беспилотник украинских силовиков атаковал населенный пункт ДНР, жертв нет.
"Вчера в 23:30 мск вооруженные формирования Украины нанесли удар по Васильевке, сбросив с БПЛА самодельное взрывное устройство с механическим запальным механизмом, состоящим из двух зарядов", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Он отметил, что в результате срабатывания взрывного устройства зафиксированы повреждения 12 квадратных метров кровли. Также повреждены стены и остекление трех оконных блоков жилого дома.
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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