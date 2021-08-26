https://ria.ru/20210826/beslan-1747341113.html

Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане

Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане - РИА Новости, 26.08.2021

Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что это трагическая история в жизни страны и она требует особого... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:57

2021-08-26T13:57

2021-08-26T13:57

общество

беслан

владимир путин

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что это трагическая история в жизни страны и она требует особого внимания и участия; российский лидер согласился дать поручение в первоочередном порядке обеспечить финансирование.Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал президенту, что в этом году будет закладываться тепловой контур пантеона, здание будет построено уже в следующем году, там будет музей. Он также отметил, что финансированием обеспечены не все 40 мероприятий, запланированные в программе социально-экономическое развития Беслана."Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, в этом вопросе дать поручение в первоочередном порядке и в полном объеме… Объем где-то порядка 800 миллионов, но это до 2025 года. Первый объект – это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите – в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование", - сказал он."Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет", - ответил Путин.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

https://ria.ru/20201022/beslan-1581066511.html

https://ria.ru/20210605/italiya-1735785049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, беслан, владимир путин, республика северная осетия - алания, сергей меняйло