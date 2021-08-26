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Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане - РИА Новости, 26.08.2021
Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что это трагическая история в жизни страны и она требует особого... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:57
2021-08-26T13:57
общество
беслан
владимир путин
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что это трагическая история в жизни страны и она требует особого внимания и участия; российский лидер согласился дать поручение в первоочередном порядке обеспечить финансирование.Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал президенту, что в этом году будет закладываться тепловой контур пантеона, здание будет построено уже в следующем году, там будет музей. Он также отметил, что финансированием обеспечены не все 40 мероприятий, запланированные в программе социально-экономическое развития Беслана."Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, в этом вопросе дать поручение в первоочередном порядке и в полном объеме… Объем где-то порядка 800 миллионов, но это до 2025 года. Первый объект – это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите – в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование", - сказал он."Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет", - ответил Путин.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
https://ria.ru/20201022/beslan-1581066511.html
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общество, беслан, владимир путин, республика северная осетия - алания, сергей меняйло
13:57 26.08.2021
 
Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане

Президент Путин: история трагедии в Беслане требует особого внимания и участия

© РИА Новости / Н. Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии -Алании Сергей Меняйло во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии -Алании Сергей Меняйло во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Н. Никольский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что это трагическая история в жизни страны и она требует особого внимания и участия; российский лидер согласился дать поручение в первоочередном порядке обеспечить финансирование.
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал президенту, что в этом году будет закладываться тепловой контур пантеона, здание будет построено уже в следующем году, там будет музей. Он также отметил, что финансированием обеспечены не все 40 мероприятий, запланированные в программе социально-экономическое развития Беслана.
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"Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, в этом вопросе дать поручение в первоочередном порядке и в полном объеме… Объем где-то порядка 800 миллионов, но это до 2025 года. Первый объект – это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите – в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование", - сказал он.
"Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет", - ответил Путин.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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