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Умер белорусский поэт Алесь Рязанов

Умер белорусский поэт Алесь Рязанов - РИА Новости, 26.08.2021

Умер белорусский поэт Алесь Рязанов

Известный белорусский поэт Алесь Рязанов скончался на 74-м году жизни, сообщил в четверг Союз белорусских писателей. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:49

2021-08-26T11:49

2021-08-26T12:23

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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Известный белорусский поэт Алесь Рязанов скончался на 74-м году жизни, сообщил в четверг Союз белорусских писателей."Умер поэт Алесь Рязанов. Прощание пройдет в субботу", - говорится в Тelegram-канале союза.Причины смерти не раскрываются, место прощания с поэтом пока неизвестно.Поэт, переводчик, эссеист Рязанов родился 5 декабря 1947 года в Брестской области Белоруссии. Он лауреат государственной премии БССР, его называют классиком современной белорусской поэзии. Рязанов известен как приверженец новаторских поэтических форм.

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в мире, белоруссия, брестская область