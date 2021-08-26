Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/belorussiya-1747314275.html
Умер белорусский поэт Алесь Рязанов
Умер белорусский поэт Алесь Рязанов - РИА Новости, 26.08.2021
Умер белорусский поэт Алесь Рязанов
Известный белорусский поэт Алесь Рязанов скончался на 74-м году жизни, сообщил в четверг Союз белорусских писателей. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:49
2021-08-26T12:23
в мире
белоруссия
брестская область
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747313790_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_f480c3a529f10080d76d1740d6aa1dee.jpg
МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Известный белорусский поэт Алесь Рязанов скончался на 74-м году жизни, сообщил в четверг Союз белорусских писателей."Умер поэт Алесь Рязанов. Прощание пройдет в субботу", - говорится в Тelegram-канале союза.Причины смерти не раскрываются, место прощания с поэтом пока неизвестно.Поэт, переводчик, эссеист Рязанов родился 5 декабря 1947 года в Брестской области Белоруссии. Он лауреат государственной премии БССР, его называют классиком современной белорусской поэзии. Рязанов известен как приверженец новаторских поэтических форм.
белоруссия
брестская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747313790_0:0:769:576_1920x0_80_0_0_4966510823ffc6f888e507be042fc546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, брестская область
11:49 26.08.2021 (обновлено: 12:23 26.08.2021)
 
Умер белорусский поэт Алесь Рязанов

Союз белорусских писателей: умер белорусский поэт Алесь Рязанов

© Фото : Союз белорусских писателейПоэт Алесь Рязанов
Поэт Алесь Рязанов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Союз белорусских писателей
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Известный белорусский поэт Алесь Рязанов скончался на 74-м году жизни, сообщил в четверг Союз белорусских писателей.
"Умер поэт Алесь Рязанов. Прощание пройдет в субботу", - говорится в Тelegram-канале союза.
Причины смерти не раскрываются, место прощания с поэтом пока неизвестно.
Поэт, переводчик, эссеист Рязанов родился 5 декабря 1947 года в Брестской области Белоруссии. Он лауреат государственной премии БССР, его называют классиком современной белорусской поэзии. Рязанов известен как приверженец новаторских поэтических форм.
 
КультураВ миреБелоруссияБрестская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
13:36Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Лента новостейМолния