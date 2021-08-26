Пашинян обвинил Баку в перекрытии участка дороги в Сюнике
Премьер Армении Пашинян: Баку перекрыл участок дороги в Сюнике вразрез с достигнутым соглашением
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская сторона перекрыла участок дороги в Сюникской области страны вразрез с достигнутым с РФ соглашением о дислокации временных боевых позиций.
Ранее Служба национальной безопасности Армении обвинила Баку в блокировании с вечера среды участка ведущей в Иран дороги между армянскими городами Капан и Горис. Отмечалось, что находящиеся на указанном участке транспортные средства эвакуированы, ведутся работы по открытию дороги, восстановлению движения людей и транспорта.
"На тех участках... (речь и идет о 21-километровом участке), которые по картам Советского Союза находились вне территории Советской Армении, пришли азербайджанцы и перекрыли, объяснив тем, что ночью с армянской стороны проникли люди и нанесли ножевые ранения азербайджанским пограничникам. Мы официально заявляем, что эта информация о ножевом ранении не соответствует действительности и призываем, если у азербайджанской стороны есть обоснования, передать их нам, чтобы мы расследовали и поняли", - сказал Пашинян на заседании парламента.
По его словам, произошедшее "противоречит заявлению минобороны (Армении - ред.) от 19 декабря 2020 года... о договоренности между Арменией и Россией". Речь идет о договоренности, согласно которой Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Согласно ей российские пограничники обеспечивают безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Как отметил премьер, вне зависимости от этой ситуации, в этом году проводились очень активные работы в Сюникской области.
"Там есть другая дорога, в частности, Капан-Агвани, которая асфальтируется быстрыми темпами, есть нормальная грунтовая дорога. Я имею в виду, что Сюникская область не оторвана от Армении. Мы независимо от этой ситуации так запланировали работы, предвидели, что могут быть такие ситуации, чтобы отрегулироваить, гарантировать транспортное движение. В стратегическом смысле строительство дороги "Север-Юг" решит этот вопрос, но не полностью. Начаты также работы по модернизации дороги Шурнуха и Воротана,которые мы ускорим",- отметил Пашинян.
В декабре 2020 года дороги азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.