https://ria.ru/20210826/afganistan-1747372664.html

Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула

Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула - РИА Новости, 26.08.2021

Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов, США продолжат вывоз людей до завершения миссии. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:27

2021-08-26T16:27

2021-08-26T16:27

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов, США продолжат вывоз людей до завершения миссии.Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула."Операции по эвакуации в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до завершения миссии", - заявил представитель в Twitter.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747349199.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afgantsy-1747341765.html

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афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия