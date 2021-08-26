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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747372664.html
Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула
Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов, США продолжат вывоз людей до завершения миссии. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:27
2021-08-26T16:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
россия
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов, США продолжат вывоз людей до завершения миссии.Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула."Операции по эвакуации в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до завершения миссии", - заявил представитель в Twitter.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747349199.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afgantsy-1747341765.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия
16:27 26.08.2021
 
Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула

Пресс-секретарь Пентагона Кирби опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов

© AP Photo / Wali SabawoonАмериканские военные на КПП аэропорта в Кабуле
Американские военные на КПП аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов, США продолжат вывоз людей до завершения миссии.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 14:45Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
"Операции по эвакуации в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до завершения миссии", - заявил представитель в Twitter.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Афганская семья во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 13:58В мире
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАДжон КирбиРоссия
 
 
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