https://ria.ru/20210826/afganistan-1747351245.html
Из Кабула эвакуировали 360 россиян
Из Кабула эвакуировали 360 россиян - РИА Новости, 26.08.2021
Из Кабула эвакуировали 360 россиян
Из Афганистана в среду были вывезены 360 граждан России, это все, кто хотел выехать, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:53
2021-08-26T14:53
2021-08-26T15:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Из Афганистана в среду были вывезены 360 граждан России, это все, кто хотел выехать, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Все, кто хотели выехать – выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек", - заявил Жирнов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, это те люди, кто с июня не мог вылететь из Афганистана.В то же время, по его словам, есть данные, что на рейсы "несколько человек не успели подъехать просто по логистическим соображениям".Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на Чкаловский.
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, афганистан, россия, дмитрий жирнов
14:53 26.08.2021 (обновлено: 15:30 26.08.2021)
Из Кабула эвакуировали 360 россиян
Посол в Афганистане Жирнов: из Кабула эвакуировали 360 россиян