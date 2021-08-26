https://ria.ru/20210826/afganistan-1747349199.html

СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула

СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула

У США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула, передает телеканала CNN со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:45

2021-08-26T14:45

2021-08-26T14:45

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. У США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула, передает телеканала CNN со ссылкой на информированный источник.Как сообщает телеканал, по состоянию на 08.00 по времени Кабула (06.30 мск), в Афганистане оставались 150 американских граждан, которых США должны доставить в аэропорт Кабула."Осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации", - сообщил журналист в эфире телеканала, отметив, что в "какой-то момент ее пришлось бы прекратить, чтобы военные (помогающие с эвакуацией) смогли сами покинуть страну".Источник телеканала также сообщил, что помимо американских граждан, США должны успеть доставить в аэропорт около 1800 афганцев, работающих в американском посольстве.По словам источника, доступ в аэропорт сейчас крайне затруднен, закрыты почти все выходы в том числе из-за опасений возможных террористических атак. Он отметил, что операция по эвакуации завершится в пятницу.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747345414.html

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сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия