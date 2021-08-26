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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747349199.html
СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
У США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула, передает телеканала CNN со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:45
2021-08-26T14:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. У США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула, передает телеканала CNN со ссылкой на информированный источник.Как сообщает телеканал, по состоянию на 08.00 по времени Кабула (06.30 мск), в Афганистане оставались 150 американских граждан, которых США должны доставить в аэропорт Кабула."Осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации", - сообщил журналист в эфире телеканала, отметив, что в "какой-то момент ее пришлось бы прекратить, чтобы военные (помогающие с эвакуацией) смогли сами покинуть страну".Источник телеканала также сообщил, что помимо американских граждан, США должны успеть доставить в аэропорт около 1800 афганцев, работающих в американском посольстве.По словам источника, доступ в аэропорт сейчас крайне затруднен, закрыты почти все выходы в том числе из-за опасений возможных террористических атак. Он отметил, что операция по эвакуации завершится в пятницу.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747345414.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
14:45 26.08.2021
 
СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула

CNN: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации американцев и афганцев из Кабула

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. У США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула, передает телеканала CNN со ссылкой на информированный источник.
Как сообщает телеканал, по состоянию на 08.00 по времени Кабула (06.30 мск), в Афганистане оставались 150 американских граждан, которых США должны доставить в аэропорт Кабула.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 14:22Захват власти в Афганистане талибами
США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
"Осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации", - сообщил журналист в эфире телеканала, отметив, что в "какой-то момент ее пришлось бы прекратить, чтобы военные (помогающие с эвакуацией) смогли сами покинуть страну".
Источник телеканала также сообщил, что помимо американских граждан, США должны успеть доставить в аэропорт около 1800 афганцев, работающих в американском посольстве.
По словам источника, доступ в аэропорт сейчас крайне затруднен, закрыты почти все выходы в том числе из-за опасений возможных террористических атак. Он отметил, что операция по эвакуации завершится в пятницу.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 13:41
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОРоссия
 
 
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