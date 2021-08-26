https://ria.ru/20210826/afganistan-1747333111.html
Россия заинтересована в мире в Афганистане, заявил Песков
Россия заинтересована в мире в Афганистане, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2021
Россия заинтересована в мире в Афганистане, заявил Песков
Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане установились мир и стабильность и прекратился наркобизнес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:17
2021-08-26T13:17
2021-08-26T13:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане установились мир и стабильность и прекратился наркобизнес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане был мир. Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане была стабильность. Россия заинтересована в том, чтобы народ Афганистана наконец получил спокойствие и безопасность. Россия заинтересована в том, чтобы из Афганистана прекратились реки и моря опиатов, направляющиеся во все стороны света", - сказал Песков журналистам.
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в мире, афганистан, дмитрий песков, россия
Россия заинтересована в мире в Афганистане, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия заинтересована в мире и стабильности в Афганистане