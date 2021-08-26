https://ria.ru/20210826/afganistan-1747282775.html

Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле

Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле - РИА Новости, 26.08.2021

Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что афганцы, которые не смогли покинуть страну на самолете, могут попробовать сделать это по земле. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T06:27

2021-08-26T06:27

2021-08-26T09:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

великобритания

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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что афганцы, которые не смогли покинуть страну на самолете, могут попробовать сделать это по земле.Многие афганцы, в частности сотрудничавшие с зарубежными миссиями, стремятся покинуть родную страну в страхе возмездия от пришедшего к власти движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация). Их эвакуируют только через аэропорт Кабула, однако попасть на рейсы удается не всем. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы."Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу", - приводит слова Уоллеса издание Times.Ранее минобороны Британии сообщило, что с 13 августа из Афганистана в общей сложности эвакуированы почти 11,5 тысячи человек.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747278265.html

афганистан

великобритания

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в мире, талибан, афганистан, великобритания