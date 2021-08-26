https://ria.ru/20210826/afganistan-1747282775.html
Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле - РИА Новости, 26.08.2021
Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что афганцы, которые не смогли покинуть страну на самолете, могут попробовать сделать это по земле. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:27
2021-08-26T06:27
2021-08-26T09:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что афганцы, которые не смогли покинуть страну на самолете, могут попробовать сделать это по земле.Многие афганцы, в частности сотрудничавшие с зарубежными миссиями, стремятся покинуть родную страну в страхе возмездия от пришедшего к власти движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация). Их эвакуируют только через аэропорт Кабула, однако попасть на рейсы удается не всем. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы."Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу", - приводит слова Уоллеса издание Times.Ранее минобороны Британии сообщило, что с 13 августа из Афганистана в общей сложности эвакуированы почти 11,5 тысячи человек.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, великобритания
06:27 26.08.2021 (обновлено: 09:53 26.08.2021)
Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
Глава минобороны Британии Уоллес предложил афганцам уезжать из страны наземным путем