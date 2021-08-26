https://ria.ru/20210826/afganistan-1747281441.html

Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России

Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России - РИА Новости, 26.08.2021

Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России

Криминогенная ситуация в России может осложниться уже осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T05:05

2021-08-26T05:05

2021-08-26T05:05

захват власти в афганистане талибами

талибан

таджикистан

узбекистан

афганистан

снг

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Криминогенная ситуация в России может осложниться уже осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ, заявил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, сейчас пристальное внимание сосредоточено на Узбекистане и Таджикистане."Поэтому уже осенью в России каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем. Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную", - отметил Жданов.В первой декаде августа движение "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению.Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/oruzhie-1747278440.html

таджикистан

узбекистан

афганистан

россия

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талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, снг, россия, юрий жданов