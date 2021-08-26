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Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России - РИА Новости, 26.08.2021
Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
Криминогенная ситуация в России может осложниться уже осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T05:05
2021-08-26T05:05
2021-08-26T05:05
захват власти в афганистане талибами
талибан
таджикистан
узбекистан
афганистан
снг
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Криминогенная ситуация в России может осложниться уже осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ, заявил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, сейчас пристальное внимание сосредоточено на Узбекистане и Таджикистане."Поэтому уже осенью в России каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем. Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную", - отметил Жданов.В первой декаде августа движение "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению.Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Запрещенная в России террористическая организация
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талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, снг, россия, юрий жданов
Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
Эксперт Жданов: криминогенная ситуация в России может осложниться осенью из-за Афганистана
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.
Криминогенная ситуация в России
может осложниться уже осенью из-за ситуации в Афганистане
и наплыва нелегалов через страны СНГ
, заявил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов
.
"В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами", - сказал он.
По его словам, сейчас пристальное внимание сосредоточено на Узбекистане
и Таджикистане
.
"Поэтому уже осенью в России каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем. Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную", - отметил Жданов.
В первой декаде августа движение "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению.
Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Запрещенная в России террористическая организация