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"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США
"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США - РИА Новости, 25.08.2021
"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США
Невыполнение обещаний, данных Украине Западом, ставит президента Зеленского в затруднительное положение на фоне предстоящей встречи с Джо Байденом, пишет... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:44
2021-08-25T15:51
украина
вашингтон (город)
афганистан
джо байден
мвф
мид украины
черное море
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Невыполнение обещаний, данных Украине Западом, ставит президента Зеленского в затруднительное положение на фоне предстоящей встречи с Джо Байденом, пишет Forbes.По словам автора статьи Кеннета Рапозы, Киев фактически остался в одиночестве. Несмотря на помощь в виде займов от МВФ и оружия от администрации Трампа, в целом отношение к стране сводится к пустым заверениям. В частности, Байден не смог остановить "Северный поток — 2", который может лишить Киев существенной части дохода. Рапоза подчеркнул, что в свое время Украина действительно была "звездой Европы", однако история с газопроводом вынудила ее померкнуть: коммерческие интересы участников оказались слишком велики."Учитывая ситуацию с пандемией и новости об Афганистане, поездка украинского президента в Вашингтон вряд ли поможет возродить былые настроения, когда страну объявляли несчастной жертвой плохого человека в Белом доме. Если Байдену не выдвинут импичмент из-за Афганистана (что крайне маловероятно), то ему подавно не грозит импичмент из-за Украины", — считает журналист.Автор статьи также отметил, что Киев и Вашингтон теперь идут порознь и Украине не стоит рассчитывать на какие-либо "прощальные подарки". История о "частных интересах" Хантера Байдена на Украине лишь осложняет ситуацию, поскольку его отец вряд ли станет так помогать Киеву в борьбе с коррупцией, как это делал Трамп."Принимая во внимание нынешние проблемы Байдена, Зеленский, скорее всего, отправится домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии. Еще менее пяти лет назад Украина была "угнетенной голубкой" на Черном море. А сейчас она больше похожа на скелет в шкафу", — подытожил Рапоза.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, лидеры обсудят три блока вопросов: политические, экономические и безопасность.
https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746512636.html
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вашингтон (город)
афганистан
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украина, вашингтон (город), афганистан, джо байден, мвф, мид украины, черное море, дмитрий кулеба, северный поток — 2, хантер байден
14:44 25.08.2021 (обновлено: 15:51 25.08.2021)
 
"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США

Forbes сообщил о низких ожиданиях от визита "телезвезды" Зеленского в Вашингтон

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Невыполнение обещаний, данных Украине Западом, ставит президента Зеленского в затруднительное положение на фоне предстоящей встречи с Джо Байденом, пишет Forbes.
По словам автора статьи Кеннета Рапозы, Киев фактически остался в одиночестве. Несмотря на помощь в виде займов от МВФ и оружия от администрации Трампа, в целом отношение к стране сводится к пустым заверениям. В частности, Байден не смог остановить "Северный поток — 2", который может лишить Киев существенной части дохода. Рапоза подчеркнул, что в свое время Украина действительно была "звездой Европы", однако история с газопроводом вынудила ее померкнуть: коммерческие интересы участников оказались слишком велики.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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"Учитывая ситуацию с пандемией и новости об Афганистане, поездка украинского президента в Вашингтон вряд ли поможет возродить былые настроения, когда страну объявляли несчастной жертвой плохого человека в Белом доме. Если Байдену не выдвинут импичмент из-за Афганистана (что крайне маловероятно), то ему подавно не грозит импичмент из-за Украины", — считает журналист.
Автор статьи также отметил, что Киев и Вашингтон теперь идут порознь и Украине не стоит рассчитывать на какие-либо "прощальные подарки". История о "частных интересах" Хантера Байдена на Украине лишь осложняет ситуацию, поскольку его отец вряд ли станет так помогать Киеву в борьбе с коррупцией, как это делал Трамп.
"Принимая во внимание нынешние проблемы Байдена, Зеленский, скорее всего, отправится домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии. Еще менее пяти лет назад Украина была "угнетенной голубкой" на Черном море. А сейчас она больше похожа на скелет в шкафу", — подытожил Рапоза.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, лидеры обсудят три блока вопросов: политические, экономические и безопасность.
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УкраинаВашингтон (город)АфганистанДжо БайденМВФМИД УкраиныЧерное мореДмитрий КулебаСеверный поток — 2Хантер Байден
 
 
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