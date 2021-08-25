https://ria.ru/20210825/zelenskiy-1747196058.html

"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США

"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США - РИА Новости, 25.08.2021

"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США

Невыполнение обещаний, данных Украине Западом, ставит президента Зеленского в затруднительное положение на фоне предстоящей встречи с Джо Байденом, пишет... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:44

2021-08-25T14:44

2021-08-25T15:51

украина

вашингтон (город)

афганистан

джо байден

мвф

мид украины

черное море

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Невыполнение обещаний, данных Украине Западом, ставит президента Зеленского в затруднительное положение на фоне предстоящей встречи с Джо Байденом, пишет Forbes.По словам автора статьи Кеннета Рапозы, Киев фактически остался в одиночестве. Несмотря на помощь в виде займов от МВФ и оружия от администрации Трампа, в целом отношение к стране сводится к пустым заверениям. В частности, Байден не смог остановить "Северный поток — 2", который может лишить Киев существенной части дохода. Рапоза подчеркнул, что в свое время Украина действительно была "звездой Европы", однако история с газопроводом вынудила ее померкнуть: коммерческие интересы участников оказались слишком велики."Учитывая ситуацию с пандемией и новости об Афганистане, поездка украинского президента в Вашингтон вряд ли поможет возродить былые настроения, когда страну объявляли несчастной жертвой плохого человека в Белом доме. Если Байдену не выдвинут импичмент из-за Афганистана (что крайне маловероятно), то ему подавно не грозит импичмент из-за Украины", — считает журналист.Автор статьи также отметил, что Киев и Вашингтон теперь идут порознь и Украине не стоит рассчитывать на какие-либо "прощальные подарки". История о "частных интересах" Хантера Байдена на Украине лишь осложняет ситуацию, поскольку его отец вряд ли станет так помогать Киеву в борьбе с коррупцией, как это делал Трамп."Принимая во внимание нынешние проблемы Байдена, Зеленский, скорее всего, отправится домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии. Еще менее пяти лет назад Украина была "угнетенной голубкой" на Черном море. А сейчас она больше похожа на скелет в шкафу", — подытожил Рапоза.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, лидеры обсудят три блока вопросов: политические, экономические и безопасность.

https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746512636.html

https://ria.ru/20210727/krymskaya_platforma-1743181248.html

украина

вашингтон (город)

афганистан

черное море

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