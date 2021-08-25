https://ria.ru/20210825/zakharova-1747196208.html

Захарова назвала вильнюсский форум попыткой вмешательства в выборы в России

Захарова назвала вильнюсский форум попыткой вмешательства в выборы в России - РИА Новости, 25.08.2021

Захарова назвала вильнюсский форум попыткой вмешательства в выборы в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Вильнюсский российский форум" попыткой вмешательства Запада в российские выборы. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:44

2021-08-25T14:44

2021-08-25T14:44

политика

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Вильнюсский российский форум" попыткой вмешательства Запада в российские выборы."Ставшая традиционной для литовской столицы сходка под названием "Вильнюсский российский форум" прошла в этом году так же, как и все прошлые разы – инфернально, бесплодно и в подтверждение тезиса о том, что не Россия вмешивается в западные электоральные процессы, а коллективный Запад - в конкретные российские выборы", - написала Захарова в Telegram.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210825/vmeshatelstvo-1747151674.html

россия

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политика, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия