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КПРФ внесла в Мосгордуму проект об увеличении выплат для ветеранов труда

КПРФ внесла в Мосгордуму проект об увеличении выплат для ветеранов труда - РИА Новости, 25.08.2021

КПРФ внесла в Мосгордуму проект об увеличении выплат для ветеранов труда

Депутат Мосгордумы, член фракции КПРФ Елена Янчук внесла в столичный парламент законопроект об увеличении до 1643 рублей в месяц выплат ветеранам труда, имеющим РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:47

2021-08-25T18:47

2021-08-25T18:47

общество

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социальные выплаты

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, член фракции КПРФ Елена Янчук внесла в столичный парламент законопроект об увеличении до 1643 рублей в месяц выплат ветеранам труда, имеющим статус детей войны, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.В документе отмечается, что в настоящее время в столице размер ежемесячных городских денежных выплат (ЕГДВ) для детей войны составляет 1643 рубля, а размер ЕГДВ для ветеранов труда – 1096 рублей. При этом, если житель Москвы одновременно относится к категориям "ветеран труда" и "дети войны", органы социальной защиты населения назначают ЕГДВ более низкого размера (1096 рублей вместо 1643 рублей)."Реализация данного закона города Москвы потребует дополнительных расходов бюджета города Москвы. Величина расходов обусловлена следующими расчетами. Количество ветеранов труда, являющихся также детьми войны, составляет 228 442 человека. Назначение им ЕГДВ как детям войны увеличит расходы на человека с 1096 рублей до 1643 рублей, или на 574 рубля. Дополнительный расход средств на выплаты ветеранам труда, являющимся детьми войны, составит 131 125 708 рублей в месяц", - говорится в документе.Уточняется, что дополнительный расход средств в течение года составит почти 1,6 триллиона рублей."Источником финансирования является бюджет города Москвы. Дополнительные финансовые обязательства подлежат учету в проекте закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", - отмечается в тексте документа.

https://ria.ru/20210817/pensiya-1746141927.html

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общество, москва, кпрф, социальные выплаты, россия