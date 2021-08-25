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Иностранцам начали выдавать российские визы на полгода по упрощенной схеме
Иностранцам начали выдавать российские визы на полгода по упрощенной схеме - РИА Новости, 25.08.2021
Иностранцам начали выдавать российские визы на полгода по упрощенной схеме
Вступает в силу закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:52
2021-08-25T10:52
2021-08-25T10:52
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вступает в силу закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев.Кроме обычных в таких случаях документов (паспорт, анкета, фото), заявителю нужно предоставить либо подтверждение забронированного номера в отеле, либо путевку от туроператора. Причем принимающая компания или сторона должна быть зарегистрирована в соответствующих федеральных реестрах РФ. Ранее для въезда в Россию путешественники из-за рубежа могли получить визу на один месяц или на полгода – в зависимости от того, какие визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.Изменения в законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" были подписаны президентом страны Владимиром Путиным в мае этого года.
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новости - туризм, визы, туристы, туризм, россия
Иностранцам начали выдавать российские визы на полгода по упрощенной схеме
Иностранцам начали выдавать российские визы на полгода по упрощенной схеме
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вступает в силу закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев.
Кроме обычных в таких случаях документов (паспорт, анкета, фото), заявителю нужно предоставить либо подтверждение забронированного номера в отеле, либо путевку от туроператора. Причем принимающая компания или сторона должна быть зарегистрирована в соответствующих федеральных реестрах РФ.
Ранее для въезда в Россию путешественники из-за рубежа могли получить визу на один месяц или на полгода – в зависимости от того, какие визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.
Изменения в законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" были подписаны президентом страны Владимиром Путиным в мае этого года.