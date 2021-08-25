https://ria.ru/20210825/ugrozy-1747123885.html

Аналитик назвал главные угрозы для накоплений россиян в этом году

Аналитик назвал главные угрозы для накоплений россиян в этом году - РИА Новости, 25.08.2021

Аналитик назвал главные угрозы для накоплений россиян в этом году

Долларовые и рублевые накопления россиян будет обесценивать инфляция. Сбережения могут пострадать также, если ФРС ужесточит риторику или появится "черный... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T01:16

2021-08-25T01:16

2021-08-25T01:16

экономика

федеральная резервная система сша

россия

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Долларовые и рублевые накопления россиян будет обесценивать инфляция. Сбережения могут пострадать также, если ФРС ужесточит риторику или появится "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.По его мнению, инфляция сейчас является наиболее серьезной угрозой для накоплений россиян. От ее ускорения не спасут и банковские вклады, если учесть, что реальные ставки по депозитам по-прежнему отрицательные. Собеседник агентства советует вложить сбережения в облигации, например, короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды.Рубль ослабнет по отношению к доллару, если ФРС поднимет ставки, но пока сложно прогнозировать, каким сильно упадет российская валюта и поднимется курс доллара, считает эксперт."Рубль в ближайшей перспективе, скорее всего, продолжит укрепляться. Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы, например, введут новые санкции или случится глобальный кризис. К тому же ФРС, накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса, рано или поздно сменит свою политику", - рассуждает финансист.

https://ria.ru/20210815/valyuta-1745793291.html

россия

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экономика, федеральная резервная система сша, россия