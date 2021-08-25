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Аналитик назвал главные угрозы для накоплений россиян в этом году
Аналитик назвал главные угрозы для накоплений россиян в этом году - РИА Новости, 25.08.2021
Аналитик назвал главные угрозы для накоплений россиян в этом году
Долларовые и рублевые накопления россиян будет обесценивать инфляция. Сбережения могут пострадать также, если ФРС ужесточит риторику или появится "черный... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T01:16
2021-08-25T01:16
экономика
федеральная резервная система сша
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Долларовые и рублевые накопления россиян будет обесценивать инфляция. Сбережения могут пострадать также, если ФРС ужесточит риторику или появится "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.По его мнению, инфляция сейчас является наиболее серьезной угрозой для накоплений россиян. От ее ускорения не спасут и банковские вклады, если учесть, что реальные ставки по депозитам по-прежнему отрицательные. Собеседник агентства советует вложить сбережения в облигации, например, короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды.Рубль ослабнет по отношению к доллару, если ФРС поднимет ставки, но пока сложно прогнозировать, каким сильно упадет российская валюта и поднимется курс доллара, считает эксперт."Рубль в ближайшей перспективе, скорее всего, продолжит укрепляться. Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы, например, введут новые санкции или случится глобальный кризис. К тому же ФРС, накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса, рано или поздно сменит свою политику", - рассуждает финансист.
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экономика, федеральная резервная система сша, россия
01:16 25.08.2021
 
Аналитик назвал главные угрозы для накоплений россиян в этом году

Аналитик Жорнист: рублевым и валютным накоплениям россиян угрожает инфляция

© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Fotolia / tuk69tuk
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Долларовые и рублевые накопления россиян будет обесценивать инфляция. Сбережения могут пострадать также, если ФРС ужесточит риторику или появится "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.
По его мнению, инфляция сейчас является наиболее серьезной угрозой для накоплений россиян. От ее ускорения не спасут и банковские вклады, если учесть, что реальные ставки по депозитам по-прежнему отрицательные. Собеседник агентства советует вложить сбережения в облигации, например, короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды.
Рубль ослабнет по отношению к доллару, если ФРС поднимет ставки, но пока сложно прогнозировать, каким сильно упадет российская валюта и поднимется курс доллара, считает эксперт.
"Рубль в ближайшей перспективе, скорее всего, продолжит укрепляться. Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы, например, введут новые санкции или случится глобальный кризис. К тому же ФРС, накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса, рано или поздно сменит свою политику", - рассуждает финансист.
Доллары - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 10:12
Эксперт посоветовал, в каких валютах стоит хранить сбережения
 
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