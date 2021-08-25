https://ria.ru/20210825/ubiystvo-1747219575.html

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 25.08.2021

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил местный портал 72.ru со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:31

2021-08-25T16:31

2021-08-25T16:31

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил местный портал 72.ru со ссылкой на источники.По данным СМИ, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Он изготавливал мебель и снимал жилье в пансионате, который находится недалеко от дома погибшей школьницы. Она часто приходила туда, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, заявили собеседники 72.ru.Вероятно, подозреваемый был знаком с семьей ребенка, но не близко. В момент убийства он мог быть в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 40-летнего жителя Тюмени проверяют на причастность к убийству школьницы. Девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров. Пакет с телом убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы.Возбуждено уголовное дело. Эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.Одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела расследует исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.

https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, убийство девочки в тюмени