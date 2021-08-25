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Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 25.08.2021
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил местный портал 72.ru со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:31
2021-08-25T16:31
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил местный портал 72.ru со ссылкой на источники.По данным СМИ, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Он изготавливал мебель и снимал жилье в пансионате, который находится недалеко от дома погибшей школьницы. Она часто приходила туда, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, заявили собеседники 72.ru.Вероятно, подозреваемый был знаком с семьей ребенка, но не близко. В момент убийства он мог быть в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 40-летнего жителя Тюмени проверяют на причастность к убийству школьницы. Девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров. Пакет с телом убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы.Возбуждено уголовное дело. Эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.Одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела расследует исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.
https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, убийство девочки в тюмени
16:31 25.08.2021
 
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени

СМИ: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог быть знаком с ее семьей

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил местный портал 72.ru со ссылкой на источники.
По данным СМИ, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Он изготавливал мебель и снимал жилье в пансионате, который находится недалеко от дома погибшей школьницы. Она часто приходила туда, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, заявили собеседники 72.ru.
Вероятно, подозреваемый был знаком с семьей ребенка, но не близко. В момент убийства он мог быть в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 40-летнего жителя Тюмени проверяют на причастность к убийству школьницы. Девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров. Пакет с телом убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы.
Возбуждено уголовное дело. Эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.
Одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела расследует исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.
Цветы у дома погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 05:40
Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоУбийство девочки в Тюмени
 
 
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