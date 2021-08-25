https://ria.ru/20210825/sreda-1747245462.html

Эксперты: к созданию доступной среды в городе важно привлекать жителей

Эксперты: к созданию доступной среды в городе важно привлекать жителей - РИА Новости, 25.08.2021

Эксперты: к созданию доступной среды в городе важно привлекать жителей

В рамках круглого стола на тему "Развитие доступной городской среды", прошедшего в пресс-центре МИА "Россия сегодня", эксперты обсудили роль общественных... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:37

2021-08-25T18:37

2021-08-25T18:37

общество

россия

тверь

наро-фоминск

обнинск

томск

всероссийское общество инвалидов

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В рамках круглого стола на тему "Развитие доступной городской среды", прошедшего в пресс-центре МИА "Россия сегодня", эксперты обсудили роль общественных организаций в создании комфортной инфраструктуры. Они сошлись во мнении, что участие жителей необходимо на всех этапах строительства.Директор фонда городского развития "Фонд Твери" Юлия Саранова отметила, что при создании доступной среды в городе важен диалог с местными жителями. Она считает, что роль сообщества высока, так как внешняя команда специалистов не будет знать все нюансы, с которыми сталкиваются сами горожане. По ее словам, жителей Твери приглашают на приемки в эксплуатацию дорог и тротуаров, которые ремонтируются в городе, и даже на этап проектирования медицинских учреждений.Депутат думы Томска Владимир Самокиш также отметил важность городских проектов, в которые вовлечены жители. По его мнению, такие обсуждения объединяют соседей, уровень общения и взаимной поддержки между ними сильно вырастает."Общественная вовлеченность выводит за пределы своих квартир, что очень важно, и делает города родными для людей – жители начинают по-другому относиться к своему городу, налаживается коммуникация между ними, ментальность общества меняется", ­– отметил депутат.В свою очередь руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев рассказал про доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. По его словам, в последнее время Россия серьезно продвинулась в принципах доступности, и действительно многие социальные, культурные и спортивные объекты стали удобнее для маломобильных групп населения.Однако эксперт отметил, что, несмотря на законодательство, не всегда общественные организации инвалидов привлекаются к экспертизе и приемке объектов доступной среды. Он предложил не только активно вовлекать такие группы населения, но также подчеркнул необходимость наличия соответствующей сертификации у таких граждан.Также он напомнил об акциях общественников, когда инвалиды проходили по улицам и в приложении с картами отмечали доступность городских объектов. По его словам, наличие таких карт позволяет маломобильным группам населения выстраивать свои маршруты гораздо удобнее и безопаснее.Кроме того, эксперт предложил проводить рейды общественников и представителей прокуратуры по городам и селам для выявления недоступности, а также формировать комиссии, по решениям которых выдавать инвалидам коляски-вездеходы в тех случаях, когда невозможно адаптировать их жилье под потребности."Такие уже делают в Новосибирске и Калининграде. Это необходимо, чтобы люди могли выйти за пределы своих квартир. И если говорить о трудоустройстве, то создавать его не только дистанционно, но и с выходом на улицу и созданием доступной городской среды", ­– добавил Михаил Киселев.При этом эксперты подчеркнули, что доступная городская среда нацелена не только на заботу о людях с ограниченными возможностями. Ежедневно инфраструктурой пользуются мамы с колясками, слабовидящие и пожилые.Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков согласился, что создавать комфортное пространство необходимо для всех вне зависимости от состояния здоровья человека. По его мнению, важно, чтобы общественники принимали активное участие в развитии своего города и сами хотели его менять и делать удобнее для жизни.В свою очередь профессор высшей школы урбанистики им. А.А.Высоковского НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский отметил, что благодаря федеральному проекту по формированию комфортной городской среды за последние два года появилось большое количество архитектурных и дизайнерских проектов по развитию общественных пространств. Также в его рамках были созданы и механизмы контроля и мониторинга, к которым могут подключаться общественные организации.Он подчеркнул, что на федеральном уровне созданы максимально благоприятные возможности для реализации этих задач. По его мнению, в регионах теперь все зависит от интереса местных органов власти.Кроме того, Наринский отметил важность привлечения бизнеса для развития общественных территорий. При этом, по его мнению, местные власти должны предоставить бизнесу такие возможности и условия."Нужно понимать, что чем больше будет привлечено людей, тем будет больше окупаемость вложенных средств. И в этом смысле доступность среды является одним из ключевых, как ни парадоксально, экономических факторов", – сказал профессор.Так, эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин поделился опытом реализации таких проектов в Обнинске и Наро-Фоминске. Он подчеркнул, что вокруг удобных городских пространств развивается экономика. И, по его словам, такая система работает, так как это выгодно бизнесу и нужно людям.При этом он отметил, что необходимо комплексно развивать городскую среду. То есть иметь общее видение – как пространственное, так и социально-экономическое – на уровне страны, регионов и городов.Также на примере успешно созданных общественных пространств он подчеркнул важность участия в них четырех основных компонентов: власти, заинтересованной в развитии города, бизнеса, который нужно интегрировать, представителей общественности (жителей) и разносторонних специалистов (социологов, экологов, инженеров, транспортников, архитекторов, экономистов и других)."Когда эти четыре составляющих соединяются и разрабатывается комплексная стратегия развития социума и бизнеса, тогда и возникают такие пространства – не бумажные, а реальные. Если бы был бюджет, то было бы еще лучше", – сказал Илья Заливухин.

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https://realty.ria.ru/20210816/karta-1745895776.html

https://realty.ria.ru/20210824/moskva-1746899297.html

россия

тверь

наро-фоминск

обнинск

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, тверь, наро-фоминск, обнинск, томск, всероссийское общество инвалидов