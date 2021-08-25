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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210825/soveschanie-1747207102.html
Паслер принял участие в совещании по подготовке к Госсовету по образованию
Паслер принял участие в совещании по подготовке к Госсовету по образованию - РИА Новости, 25.08.2021
Паслер принял участие в совещании по подготовке к Госсовету по образованию
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в совещании по подготовке к заседанию Президиума госсовета по теме образования, где отметил, что в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:29
2021-08-25T15:29
оренбургская область
общество
оренбургская область
российское движение школьников
кванториум
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ОРЕНБУРГ, 25 авг- РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в совещании по подготовке к заседанию Президиума госсовета по теме образования, где отметил, что в регионе ведется активная работа по внедрению цифровизации в образование, делается акцент на работу с педагогами, цитирует пресс-служба регионального правительства слова Паслера."В Оренбуржье мы не только работаем над цифровизацией образования и развитием образовательной инфраструктуры, но и делаем акцент на работе с педагогами. Очевидно, что сегодня от школьных учителей требуются новые компетенции, о которых десять лет назад даже не знали в профессиональной среде. Для этого уже в сентябре в регионе мы откроем центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в следующем году – на базе педагогического университета появится "Кванториум" для будущих учителей", - отметил Паслер во время участия в семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ.Впервые вместе с экспертами в заседании приняли участие школьники: участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" и активисты Российского движения школьников. Незадолго до этого губернатор уже встречался с победителями конкурсов у нас в регионе – он рассказал школьникам из Самарской области и Башкирии об истории и особенностях Оренбуржья в рамках их поездки в заповденик "Оренбургский".Пресс-служба сообщает, что накануне заседания в столице прошел семинар-совещание, на котором главы регионов и представители федеральных органов власти обсудили задачи регионов в сфере общего образования.На семинаре-совещании школьники поделились на группы и работали совместно с губернаторами и главами ведомств над идеями по модернизации школьного образования. Речь шла о развитии технологий обучения, совершенствовании системы оценки качества общего образования и подготовке молодых педагогических кадров.
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общество, оренбургская область, российское движение школьников, кванториум
15:29 25.08.2021
 

Паслер принял участие в совещании по подготовке к Госсовету по образованию

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 25 авг- РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в совещании по подготовке к заседанию Президиума госсовета по теме образования, где отметил, что в регионе ведется активная работа по внедрению цифровизации в образование, делается акцент на работу с педагогами, цитирует пресс-служба регионального правительства слова Паслера.
"В Оренбуржье мы не только работаем над цифровизацией образования и развитием образовательной инфраструктуры, но и делаем акцент на работе с педагогами. Очевидно, что сегодня от школьных учителей требуются новые компетенции, о которых десять лет назад даже не знали в профессиональной среде. Для этого уже в сентябре в регионе мы откроем центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в следующем году – на базе педагогического университета появится "Кванториум" для будущих учителей", - отметил Паслер во время участия в семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ.
Впервые вместе с экспертами в заседании приняли участие школьники: участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" и активисты Российского движения школьников. Незадолго до этого губернатор уже встречался с победителями конкурсов у нас в регионе – он рассказал школьникам из Самарской области и Башкирии об истории и особенностях Оренбуржья в рамках их поездки в заповденик "Оренбургский".
Пресс-служба сообщает, что накануне заседания в столице прошел семинар-совещание, на котором главы регионов и представители федеральных органов власти обсудили задачи регионов в сфере общего образования.
На семинаре-совещании школьники поделились на группы и работали совместно с губернаторами и главами ведомств над идеями по модернизации школьного образования. Речь шла о развитии технологий обучения, совершенствовании системы оценки качества общего образования и подготовке молодых педагогических кадров.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Оренбургская областьОбществоОренбургская областьРоссийское движение школьниковКванториум
 
 
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