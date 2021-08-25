https://ria.ru/20210825/soveschanie-1747207102.html

Паслер принял участие в совещании по подготовке к Госсовету по образованию

Паслер принял участие в совещании по подготовке к Госсовету по образованию - РИА Новости, 25.08.2021

Паслер принял участие в совещании по подготовке к Госсовету по образованию

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в совещании по подготовке к заседанию Президиума госсовета по теме образования, где отметил, что в... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:29

2021-08-25T15:29

2021-08-25T15:29

оренбургская область

общество

оренбургская область

российское движение школьников

кванториум

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ОРЕНБУРГ, 25 авг- РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в совещании по подготовке к заседанию Президиума госсовета по теме образования, где отметил, что в регионе ведется активная работа по внедрению цифровизации в образование, делается акцент на работу с педагогами, цитирует пресс-служба регионального правительства слова Паслера."В Оренбуржье мы не только работаем над цифровизацией образования и развитием образовательной инфраструктуры, но и делаем акцент на работе с педагогами. Очевидно, что сегодня от школьных учителей требуются новые компетенции, о которых десять лет назад даже не знали в профессиональной среде. Для этого уже в сентябре в регионе мы откроем центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в следующем году – на базе педагогического университета появится "Кванториум" для будущих учителей", - отметил Паслер во время участия в семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ.Впервые вместе с экспертами в заседании приняли участие школьники: участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" и активисты Российского движения школьников. Незадолго до этого губернатор уже встречался с победителями конкурсов у нас в регионе – он рассказал школьникам из Самарской области и Башкирии об истории и особенностях Оренбуржья в рамках их поездки в заповденик "Оренбургский".Пресс-служба сообщает, что накануне заседания в столице прошел семинар-совещание, на котором главы регионов и представители федеральных органов власти обсудили задачи регионов в сфере общего образования.На семинаре-совещании школьники поделились на группы и работали совместно с губернаторами и главами ведомств над идеями по модернизации школьного образования. Речь шла о развитии технологий обучения, совершенствовании системы оценки качества общего образования и подготовке молодых педагогических кадров.

https://ria.ru/20210817/voprosy-1746123127.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оренбургская область, российское движение школьников, кванториум