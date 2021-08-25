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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/sorokin-1747249909.html
Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин
Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин - РИА Новости, 25.08.2021
Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин
Актер Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", заслуженный артист России Лаврентий Сорокин скончался после продолжительной болезни, сообщает... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:01
2021-08-25T19:08
культура
новосибирск
новости культуры
культура
лаврентий сорокин
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Актер Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", заслуженный артист России Лаврентий Сорокин скончался после продолжительной болезни, сообщает театр в среду.На протяжении долгих лет с именем Лаврентия Сорокина напрямую ассоциировали театральную культуру Новосибирска. Разноплановый актер отличался неповторимой индивидуальностью. Он играл в комедиях и трагедиях, драме и мюзикле. Лучше всего чувствовал себя в амплуа "умного шута". Последние несколько лет Сорокин боролся с раком.Лаврентий Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского. За время работы в норильском театре трижды становился лауреатом Межрегионального театрального фестиваля "Сибирский транзит": за роль Трубецкого в спектакле "Школа с театральным уклоном" по Д. Липскерову, за роль Коляй Коляича в спектакле "Татарин маленький" по пьесе А. Пояркова и за роль Сирано де Бержерака в одноименном спектакле по пьесе Э. Ростана.Летом 2006 года Сорокина пригласили в труппу Новосибирского государственного академического театра "Красный факел". Его первая работа - Германн в спектакле "Пиковая дама" по А. Пушкину - стала лучшей мужской ролью на Всероссийском фестивале "Волжские театральные сезоны" в 2007 году. Среди созданных образов: Герцог Бекингем ("Ричард III" У. Шекспира), Дени Дидро ("Распутник" Э.-Э. Шмитта), Хардинг ("А этот выпал из гнезда" Д. Вассермана), Курт Шварц ("Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил" Ю. Кима), Черный ("Смертельный номер" О. Антонова), Трубецкой ("Школа с театральным уклоном" Д. Липскерова), Дорант ("Мещанин во дворянстве" Ж.-Б. Мольера).В 2010 году Лаврентий Анатольевич пришел в Новосибирский академический молодежный театр "Глобус", где стал одним из самых востребованных артистов. Особенно актер раскрылся в классических постановках.
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новосибирск, новости культуры, культура, лаврентий сорокин
19:01 25.08.2021 (обновлено: 19:08 25.08.2021)
 
Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин умер на 61-м году жизни после продолжительной болезни

© Фото : с сайта Новосибирского академического молодежного театра "Глобус"Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин в спектакле "Женитьба" в новосибирском театре "Глобус"
Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин в спектакле Женитьба в новосибирском театре Глобус - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : с сайта Новосибирского академического молодежного театра "Глобус"
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Актер Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", заслуженный артист России Лаврентий Сорокин скончался после продолжительной болезни, сообщает театр в среду.
"На 61-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался заслуженный артист России Лаврентий Анатольевич Сорокин. Коллектив Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в некрологе.
На протяжении долгих лет с именем Лаврентия Сорокина напрямую ассоциировали театральную культуру Новосибирска. Разноплановый актер отличался неповторимой индивидуальностью. Он играл в комедиях и трагедиях, драме и мюзикле. Лучше всего чувствовал себя в амплуа "умного шута". Последние несколько лет Сорокин боролся с раком.
Лаврентий Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского. За время работы в норильском театре трижды становился лауреатом Межрегионального театрального фестиваля "Сибирский транзит": за роль Трубецкого в спектакле "Школа с театральным уклоном" по Д. Липскерову, за роль Коляй Коляича в спектакле "Татарин маленький" по пьесе А. Пояркова и за роль Сирано де Бержерака в одноименном спектакле по пьесе Э. Ростана.
Летом 2006 года Сорокина пригласили в труппу Новосибирского государственного академического театра "Красный факел". Его первая работа - Германн в спектакле "Пиковая дама" по А. Пушкину - стала лучшей мужской ролью на Всероссийском фестивале "Волжские театральные сезоны" в 2007 году. Среди созданных образов: Герцог Бекингем ("Ричард III" У. Шекспира), Дени Дидро ("Распутник" Э.-Э. Шмитта), Хардинг ("А этот выпал из гнезда" Д. Вассермана), Курт Шварц ("Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил" Ю. Кима), Черный ("Смертельный номер" О. Антонова), Трубецкой ("Школа с театральным уклоном" Д. Липскерова), Дорант ("Мещанин во дворянстве" Ж.-Б. Мольера).
В 2010 году Лаврентий Анатольевич пришел в Новосибирский академический молодежный театр "Глобус", где стал одним из самых востребованных артистов. Особенно актер раскрылся в классических постановках.
 
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