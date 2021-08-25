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Наука
https://ria.ru/20210825/sinkhrotron-1747131233.html
Строительство уникального синхротрона СКИФ началось в Новосибирской области
Строительство уникального синхротрона СКИФ началось в Новосибирской области - РИА Новости, 25.08.2021
Строительство уникального синхротрона СКИФ началось в Новосибирской области
Строительные работы на площадке будущей уникальной установки класса megascience - сибирского кольцевого источника фотонов поколения 4+ - начались в наукограде... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T07:21
2021-08-25T07:21
наука
новосибирская область
кольцово
российская академия наук
андрей травников
дмитрий чернышенко
валерий фальков
россия
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Строительные работы на площадке будущей уникальной установки класса megascience - сибирского кольцевого источника фотонов поколения 4+ - начались в наукограде Кольцово под Новосибирском, передает корреспондент РИА Новости.Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), состоялось в рамках международного научно-технологического форума "Технопром-2021" в Новосибирске."Этот день точно войдет в историю российской и, я даже думаю, мировой науки. Сегодня мы даем старт строительству источника синхротронного излучения – центра коллективного пользования с романтическим названием СКИФ, который для вас, тех, кто создает эту уникальную инфраструктуру здесь в Кольцово, наполнен особым смыслом", - сказал в ходе церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что здесь по указу президента РФ до конца 2023 года будет создана установка с первой станцией, которая по некоторым своим параметрам будет превосходить существующие мировые аналоги и стандарты. По его словам, СКИФ будет являться центром притяжения научных кадров и создания здесь условий для того, чтобы в наукограде Кольцово появлялись научные кадры, которые в дальнейшем принесут России новые научные открытия."Нужно внимательно следить за сроками, потому что сроки очень сжатые. Мы надеемся, что к 2024 году уже будет шесть дополнительных станций и будет налажена ритмичная работа здесь, в том числе с международным участием", - сказал он.В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ЦКП "СКИФ" - флагманский проект программы развития новосибирского Академгородка "Академгородок 2.0". Он отметил, что за последние два года была проведена большая работа по проектированию и подготовке к строительству сложнейшего объекта. Глава региона подтвердил, что уже к концу 2023 года на площадке появится 29 новых зданий и будут созданы условия для первых исследований. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что СКИФ спроектирован и будет построен полностью российскими учеными и исследователями из собственных компонентов.Синхротрон "СКИФ" относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии и других наук. В июне этого года Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН изготовил первые элементы линейного ускорителя источника синхротронного излучения и магнитные элементы бустерного кольца. Уже к концу 2023 года планируется запуск установки.Реализация проекта в наукограде Кольцово в Новосибирской области ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Правительство России ранее выделило на проект "СКИФ" из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей.На сегодняшний день в России есть синхротроны поколений 1 и 2+. Установка ЦКП "СКИФ", относящаяся к поколению 4+, позволит изучить атомную структуру веществ и станет самой совершенной в своем роде. По сравнению с синхротронами предыдущих поколений, "СКИФ" будет обладать улучшенными характеристиками. Установка позволит генерировать синхротронное излучение с меньшими размерами пучка, более высокой интенсивностью и намного более высокой спектральной яркостью.
https://realty.ria.ru/20210519/skif-1732905340.html
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новосибирская область, кольцово, российская академия наук, андрей травников, дмитрий чернышенко, валерий фальков, россия
07:21 25.08.2021
 
Строительство уникального синхротрона СКИФ началось в Новосибирской области

Строительство уникального синхротрона СКИФ началось в наукограде Кольцово под Новосибирском

© ЦКП "СКИФ"Проект синхротрона СКИФ в Кольцово
Проект синхротрона СКИФ в Кольцово
© ЦКП "СКИФ"
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Строительные работы на площадке будущей уникальной установки класса megascience - сибирского кольцевого источника фотонов поколения 4+ - начались в наукограде Кольцово под Новосибирском, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), состоялось в рамках международного научно-технологического форума "Технопром-2021" в Новосибирске.
"Этот день точно войдет в историю российской и, я даже думаю, мировой науки. Сегодня мы даем старт строительству источника синхротронного излучения – центра коллективного пользования с романтическим названием СКИФ, который для вас, тех, кто создает эту уникальную инфраструктуру здесь в Кольцово, наполнен особым смыслом", - сказал в ходе церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что здесь по указу президента РФ до конца 2023 года будет создана установка с первой станцией, которая по некоторым своим параметрам будет превосходить существующие мировые аналоги и стандарты. По его словам, СКИФ будет являться центром притяжения научных кадров и создания здесь условий для того, чтобы в наукограде Кольцово появлялись научные кадры, которые в дальнейшем принесут России новые научные открытия.
"Нужно внимательно следить за сроками, потому что сроки очень сжатые. Мы надеемся, что к 2024 году уже будет шесть дополнительных станций и будет налажена ритмичная работа здесь, в том числе с международным участием", - сказал он.
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В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ЦКП "СКИФ" - флагманский проект программы развития новосибирского Академгородка "Академгородок 2.0". Он отметил, что за последние два года была проведена большая работа по проектированию и подготовке к строительству сложнейшего объекта. Глава региона подтвердил, что уже к концу 2023 года на площадке появится 29 новых зданий и будут созданы условия для первых исследований. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что СКИФ спроектирован и будет построен полностью российскими учеными и исследователями из собственных компонентов.
Синхротрон "СКИФ" относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии и других наук. В июне этого года Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН изготовил первые элементы линейного ускорителя источника синхротронного излучения и магнитные элементы бустерного кольца. Уже к концу 2023 года планируется запуск установки.
Реализация проекта в наукограде Кольцово в Новосибирской области ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Правительство России ранее выделило на проект "СКИФ" из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей.
На сегодняшний день в России есть синхротроны поколений 1 и 2+. Установка ЦКП "СКИФ", относящаяся к поколению 4+, позволит изучить атомную структуру веществ и станет самой совершенной в своем роде. По сравнению с синхротронами предыдущих поколений, "СКИФ" будет обладать улучшенными характеристиками. Установка позволит генерировать синхротронное излучение с меньшими размерами пучка, более высокой интенсивностью и намного более высокой спектральной яркостью.
 
НаукаНовосибирская областьКольцовоРоссийская академия наукАндрей ТравниковДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковРоссия
 
 
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