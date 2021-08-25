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https://ria.ru/20210825/rosoboroneksport-1747163837.html
Новый контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году, заявил Михеев
Новый контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году, заявил Михеев - РИА Новости, 25.08.2021
Новый контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году, заявил Михеев
Второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан в этом году, сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:49
2021-08-25T12:06
турция
с-400 «триумф»
россия
рособоронэкспорт
александр михеев
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан в этом году, сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.В понедельник Михеев заявил, что контракт будет подписан в ближайшее время."В ближайшее время - это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году", - сказал он.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/rakety-1746828835.html
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турция, с-400 «триумф», россия, рособоронэкспорт, александр михеев
11:49 25.08.2021 (обновлено: 12:06 25.08.2021)
 
Новый контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году, заявил Михеев

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: дополнительный контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан в этом году, сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
В понедельник Михеев заявил, что контракт будет подписан в ближайшее время.
Макет зенитной ракетной системы С-400 Триумф на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 11:26В мире
В "Рособоронэкспорте" рассказали о новом контракте с Турцией по С-400
"В ближайшее время - это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году", - сказал он.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 11:54
В "Рособоронэкспорте" рассказали о возможной продаже кораблей "Каракурт"
 
ТурцияС-400 «Триумф»РоссияРособоронэкспортАлександр Михеев
 
 
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