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В Тверской области капитально отремонтируют 22 объекта теплоснабжения
В Тверской области капитально отремонтируют 22 объекта теплоснабжения - РИА Новости, 25.08.2021
В Тверской области капитально отремонтируют 22 объекта теплоснабжения
В Тверской области при подготовке к отопительному сезону капитально отремонтируют 22 объекта теплоснабжения в 16 муниципалитетах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:21
2021-08-25T18:21
2021-08-25T18:21
тверская область
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. В Тверской области при подготовке к отопительному сезону капитально отремонтируют 22 объекта теплоснабжения в 16 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства в среду поставил задачу принять все необходимые меры для обеспечения полной готовности объектов теплоэнергетики, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы."Важно завершить своевременную сдачу объектов строительства и капитального ремонта в системе теплоснабжения. И, конечно, особо обратить внимание на подготовку специалистов, которые будут осуществлять эксплуатацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в отопительный период", - сказал на заседании Руденя.К началу нового отопительного сезона 2021-2022 годов в Верхневолжье в общей сложности будут подготовлены 834 котельные, свыше 1,9 тысячи километров тепловых сетей, более 6 тысяч километров водопроводных сетей, 2,5 тысячи километров – сетей водоотведения, а также более 60 тысяч километров электросетей.
https://ria.ru/20210820/rudenya-1746571409.html
тверская область
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тверская область, игорь руденя, жкх
ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости.
В Тверской области
при подготовке к отопительному сезону капитально отремонтируют 22 объекта теплоснабжения в 16 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор области Игорь Руденя
на заседании областного правительства в среду поставил задачу принять все необходимые меры для обеспечения полной готовности объектов теплоэнергетики, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.
"Важно завершить своевременную сдачу объектов строительства и капитального ремонта в системе теплоснабжения. И, конечно, особо обратить внимание на подготовку специалистов, которые будут осуществлять эксплуатацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в отопительный период", - сказал на заседании Руденя.
К началу нового отопительного сезона 2021-2022 годов в Верхневолжье в общей сложности будут подготовлены 834 котельные, свыше 1,9 тысячи километров тепловых сетей, более 6 тысяч километров водопроводных сетей, 2,5 тысячи километров – сетей водоотведения, а также более 60 тысяч километров электросетей.